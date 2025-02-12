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سعر Staked USD0 (USD0++) المباشر لليوم هو USD 0.948286 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر USD0++ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Staked USD0 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.99M - تغيير سعر Staked USD0 خلال اليوم هو +0.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Staked USD0 (USD0++) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Staked USD0 مقابل USD هو $ +0.00475308 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked USD0 مقابل USD هو $ +0.0103982404 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked USD0 مقابل USD هو $ -0.0480230996 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked USD0 مقابل USD هو $ -0.0494711202308184 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00475308 +0.50% 30 يوم $ +0.0103982404 +1.10% 60 يوم $ -0.0480230996 -5.06% 90 يوم $ -0.0494711202308184 -4.95%

تحليل سعر Staked USD0 (USD0++)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked USD0: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.94129$ 0.94129 $ 0.94129 24 ساعة مرتفع $ 0.951896$ 0.951896 $ 0.951896 عالية طوال الوقت $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 تغير السعر (1 ساعة) +0.38% تغير السعر (1يوم) +0.50% تغير السعر (7 أيام) +1.44%

معلومات سوق Staked USD0 (USD0++)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: