سعر Staked USD Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع Staked USD Coin (SUSD) اليوم هو $ 0.999218، مع تغير بنسبة 0.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SUSD الحالي إلى USD هو $ 0.999218 لكل SUSD.

يحتل Staked USD Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5,105,931، مع عرض متداول قدره 8.71M SUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SUSD بين $ 0.985047 (أدنى) و$ 1.01 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.55، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.106663.

على المدى القصير، تحرك SUSD بمقدار -0.41% خلال الساعة الماضية و-0.48% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 22.11K.

معلومات سوق Staked USD Coin (SUSD)

القيمة السوقية $ 5.11M$ 5.11M $ 5.11M الحجم (24 ساعة) $ 22.11K$ 22.11K $ 22.11K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.12M$ 5.12M $ 5.12M إمداد دورة التداول 8.71M 8.71M 8.71M إجمالي العرض 8,709,822.1900693 8,709,822.1900693 8,709,822.1900693

القيمة السوقية الحالية لـ Staked USD Coin هي $ 5.11M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 22.11K. العرض المتداول لـ SUSD يبلغ 8.71M، مع إجمالي عرض 8709822.1900693. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.12M.