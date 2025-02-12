سعر Staked TLOS (STLOS)
سعر Staked TLOS (STLOS) المباشر لليوم هو USD 0.127847. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STLOS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Staked TLOS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.18K
- تغيير سعر Staked TLOS خلال اليوم هو -5.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر STLOS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر STLOS.
خلال اليوم، كان سعر Staked TLOS مقابل USD هو $ -0.0076108987516762 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked TLOS مقابل USD هو $ -0.0574580598 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked TLOS مقابل USD هو $ -0.0812137967 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked TLOS مقابل USD هو $ -0.19216097814280246 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0076108987516762
|-5.61%
|30 يوم
|$ -0.0574580598
|-44.94%
|60 يوم
|$ -0.0812137967
|-63.52%
|90 يوم
|$ -0.19216097814280246
|-60.04%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked TLOS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.98%
-5.61%
-17.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 STLOS إلى AUD
A$0.20199826
|1 STLOS إلى GBP
￡0.1022776
|1 STLOS إلى EUR
€0.12273312
|1 STLOS إلى USD
$0.127847
|1 STLOS إلى MYR
RM0.57019762
|1 STLOS إلى TRY
₺4.60760588
|1 STLOS إلى JPY
¥19.48771821
|1 STLOS إلى RUB
₽12.33595703
|1 STLOS إلى INR
₹11.09328419
|1 STLOS إلى IDR
Rp2,095.85212368
|1 STLOS إلى PHP
₱7.43685999
|1 STLOS إلى EGP
￡E.6.44988115
|1 STLOS إلى BRL
R$0.73639872
|1 STLOS إلى CAD
C$0.18154274
|1 STLOS إلى BDT
৳15.52829662
|1 STLOS إلى NGN
₦192.24992625
|1 STLOS إلى UAH
₴5.32994143
|1 STLOS إلى VES
Bs7.67082
|1 STLOS إلى PKR
Rs35.67059147
|1 STLOS إلى KZT
₸64.69953129
|1 STLOS إلى THB
฿4.35319035
|1 STLOS إلى TWD
NT$4.19593854
|1 STLOS إلى CHF
Fr0.11634077
|1 STLOS إلى HKD
HK$0.99592813
|1 STLOS إلى MAD
.د.م1.28358388