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سعر Staked TLOS (STLOS) المباشر لليوم هو USD 0.127847 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STLOS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Staked TLOS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.18K - تغيير سعر Staked TLOS خلال اليوم هو -5.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Staked TLOS (STLOS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Staked TLOS مقابل USD هو $ -0.0076108987516762 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked TLOS مقابل USD هو $ -0.0574580598 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked TLOS مقابل USD هو $ -0.0812137967 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked TLOS مقابل USD هو $ -0.19216097814280246 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0076108987516762 -5.61% 30 يوم $ -0.0574580598 -44.94% 60 يوم $ -0.0812137967 -63.52% 90 يوم $ -0.19216097814280246 -60.04%

تحليل سعر Staked TLOS (STLOS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked TLOS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.127687$ 0.127687 $ 0.127687 24 ساعة مرتفع $ 0.136388$ 0.136388 $ 0.136388 عالية طوال الوقت $ 0.708992$ 0.708992 $ 0.708992 تغير السعر (1 ساعة) -1.98% تغير السعر (1يوم) -5.61% تغير السعر (7 أيام) -17.67%

معلومات سوق Staked TLOS (STLOS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: