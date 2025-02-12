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سعر Staked Thala APT (STHAPT) المباشر لليوم هو USD 6.65 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STHAPT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Staked Thala APT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.29 - تغيير سعر Staked Thala APT خلال اليوم هو -5.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Staked Thala APT (STHAPT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Staked Thala APT مقابل USD هو $ -0.377306349880273 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked Thala APT مقابل USD هو $ -2.1865958100 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked Thala APT مقابل USD هو $ -3.8756439400 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked Thala APT مقابل USD هو $ -6.203717785216713 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.377306349880273 -5.36% 30 يوم $ -2.1865958100 -32.88% 60 يوم $ -3.8756439400 -58.28% 90 يوم $ -6.203717785216713 -48.26%

تحليل سعر Staked Thala APT (STHAPT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked Thala APT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 6.57$ 6.57 $ 6.57 24 ساعة مرتفع $ 7.2$ 7.2 $ 7.2 عالية طوال الوقت $ 20.09$ 20.09 $ 20.09 تغير السعر (1 ساعة) +0.21% تغير السعر (1يوم) -5.36% تغير السعر (7 أيام) -3.19%

معلومات سوق Staked Thala APT (STHAPT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: