سعر Staked Thala APT (STHAPT)
سعر Staked Thala APT (STHAPT) المباشر لليوم هو USD 6.65. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STHAPT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Staked Thala APT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.29
- تغيير سعر Staked Thala APT خلال اليوم هو -5.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Staked Thala APT مقابل USD هو $ -0.377306349880273 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked Thala APT مقابل USD هو $ -2.1865958100 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked Thala APT مقابل USD هو $ -3.8756439400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked Thala APT مقابل USD هو $ -6.203717785216713 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.377306349880273
|-5.36%
|30 يوم
|$ -2.1865958100
|-32.88%
|60 يوم
|$ -3.8756439400
|-58.28%
|90 يوم
|$ -6.203717785216713
|-48.26%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked Thala APT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
-5.36%
-3.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A yield bearing token that accrues Thala LSD staking rewards
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￡E.335.4925
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R$38.304
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C$9.443
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৳807.709
|1 STHAPT إلى NGN
₦9,999.9375
|1 STHAPT إلى UAH
₴277.2385
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Bs399
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Rs1,855.4165
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₸3,365.3655
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฿226.4325
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NT$218.253
|1 STHAPT إلى CHF
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HK$51.8035
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