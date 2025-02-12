شعار Staked Thala APT

سعر Staked Thala APT (STHAPT)

USD

مخطط سعر Staked Thala APT (STHAPT) المباشر

$6.65
$6.65$6.65
-5.30%(1D)

سعر Staked Thala APT (STHAPT) لليوم

سعر Staked Thala APT (STHAPT) المباشر لليوم هو USD 6.65. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STHAPT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Staked Thala APT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.29
- تغيير سعر Staked Thala APT خلال اليوم هو -5.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Staked Thala APT (STHAPT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Staked Thala APT مقابل USD هو $ -0.377306349880273 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked Thala APT مقابل USD هو $ -2.1865958100 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked Thala APT مقابل USD هو $ -3.8756439400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked Thala APT مقابل USD هو $ -6.203717785216713 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.377306349880273-5.36%
30 يوم$ -2.1865958100-32.88%
60 يوم$ -3.8756439400-58.28%
90 يوم$ -6.203717785216713-48.26%

تحليل سعر Staked Thala APT (STHAPT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked Thala APT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 6.57
$ 6.57$ 6.57

$ 7.2
$ 7.2$ 7.2

$ 20.09
$ 20.09$ 20.09

+0.21%

-5.36%

-3.19%

معلومات سوق Staked Thala APT (STHAPT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.29
$ 0.29$ 0.29

0.00
0.00 0.00

ما هو Staked Thala APT ( STHAPT )

A yield bearing token that accrues Thala LSD staking rewards

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المصدر Staked Thala APT (STHAPT)

الموقع الرسمي

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عملة STHAPT إلى العملات المحلية

1 STHAPT إلى AUD
A$10.507
1 STHAPT إلى GBP
5.32
1 STHAPT إلى EUR
6.384
1 STHAPT إلى USD
$6.65
1 STHAPT إلى MYR
RM29.659
1 STHAPT إلى TRY
239.666
1 STHAPT إلى JPY
¥1,013.6595
1 STHAPT إلى RUB
641.6585
1 STHAPT إلى INR
577.0205
1 STHAPT إلى IDR
Rp109,016.376
1 STHAPT إلى PHP
386.8305
1 STHAPT إلى EGP
￡E.335.4925
1 STHAPT إلى BRL
R$38.304
1 STHAPT إلى CAD
C$9.443
1 STHAPT إلى BDT
807.709
1 STHAPT إلى NGN
9,999.9375
1 STHAPT إلى UAH
277.2385
1 STHAPT إلى VES
Bs399
1 STHAPT إلى PKR
Rs1,855.4165
1 STHAPT إلى KZT
3,365.3655
1 STHAPT إلى THB
฿226.4325
1 STHAPT إلى TWD
NT$218.253
1 STHAPT إلى CHF
Fr6.0515
1 STHAPT إلى HKD
HK$51.8035
1 STHAPT إلى MAD
.د.م66.766