سعر Staked Tenbin Mexican Peso اليوم

السعر المباشر لمشروع Staked Tenbin Mexican Peso (STMXN) اليوم هو $ 0.062468، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STMXN الحالي إلى USD هو $ 0.062468 لكل STMXN.

يحتل Staked Tenbin Mexican Peso حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 286,643، مع عرض متداول قدره 4.59M STMXN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STMXN بين $ 0.062466 (أدنى) و$ 0.062469 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.062469، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.057403.

على المدى القصير، تحرك STMXN بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و+2.99% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 33.26.

معلومات سوق Staked Tenbin Mexican Peso (STMXN)

القيمة السوقية $ 286.64K$ 286.64K $ 286.64K الحجم (24 ساعة) $ 33.26$ 33.26 $ 33.26 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 286.64K$ 286.64K $ 286.64K إمداد دورة التداول 4.59M 4.59M 4.59M إجمالي العرض 4,588,550.644313103 4,588,550.644313103 4,588,550.644313103

القيمة السوقية الحالية لـ Staked Tenbin Mexican Peso هي $ 286.64K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 33.26. العرض المتداول لـ STMXN يبلغ 4.59M، مع إجمالي عرض 4588550.644313103. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 286.64K.