سعر Staked Tenbin Brazilian Real اليوم

السعر المباشر لمشروع Staked Tenbin Brazilian Real (STBRL) اليوم هو $ 0,202058، مع تغير بنسبة 0,01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STBRL الحالي إلى USD هو $ 0,202058 لكل STBRL.

يحتل Staked Tenbin Brazilian Real حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 250.571، مع عرض متداول قدره 1,24M STBRL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STBRL بين $ 0,202053 (أدنى) و$ 0,203428 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,203428، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,199835.

على المدى القصير، تحرك STBRL بمقدار +%0,00 خلال الساعة الماضية و+%1,10 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 19,72.

معلومات سوق Staked Tenbin Brazilian Real (STBRL)

القيمة السوقية $ 250,57K$ 250,57K $ 250,57K الحجم (24 ساعة) $ 19,72$ 19,72 $ 19,72 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 250,57K$ 250,57K $ 250,57K إمداد دورة التداول 1,24M 1,24M 1,24M إجمالي العرض 1.240.058,755407508 1.240.058,755407508 1.240.058,755407508

القيمة السوقية الحالية لـ Staked Tenbin Brazilian Real هي $ 250,57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 19,72. العرض المتداول لـ STBRL يبلغ 1,24M، مع إجمالي عرض 1240058.755407508. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 250,57K.