توكنوميكس Staked Neptune OAS (STOAS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Staked Neptune OAS (STOAS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Staked Neptune OAS (STOAS) stOAS is a Liquid Staking Token (LST) provided upon staking OAS through the Neptune protocol. This token reflects the position of staked OAS within Neptune’s staking pool. Compatible with widely-used token standards like ERC-20, stOAS can be utilized across various DeFi platforms, offering greater flexibility than conventional staking. Notably, OAS staking involves a 10-day unlocking period, which prevents immediate access to funds if urgently needed. However, with an LST like stOAS, users can convert it back to OAS immediately by selling it on a decentralized exchange (DEX). stOAS accumulates staking rewards automatically, creating a compounding effect without requiring users to manually claim rewards. Unlike rebasing tokens like stETH, stOAS functions similarly to wstETH, where value grows and is realized upon redemption. By design, stOAS appreciates in value relative to OAS over time. Initially, the exchange rate between OAS and stOAS is 1:1. As rewards accumulate in stOAS, the token value grows, so users redeem stOAS for a proportionally higher amount of OAS, inclusive of accrued rewards. الموقع الرسمي: https://staking.neptune-lsd.com/ اشتر STOAS الآن!

توكنوميكس Staked Neptune OAS (STOAS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Staked Neptune OAS (STOAS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 140.25K $ 140.25K $ 140.25K إجمالي العرض: $ 11.06M $ 11.06M $ 11.06M العرض المتداول: $ 11.06M $ 11.06M $ 11.06M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 140.25K $ 140.25K $ 140.25K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01989627 $ 0.01989627 $ 0.01989627 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01052064 $ 0.01052064 $ 0.01052064 السعر الحالي: $ 0.01268929 $ 0.01268929 $ 0.01268929 معرفة المزيد عن سعر Staked Neptune OAS (STOAS)

توكنوميكس Staked Neptune OAS (STOAS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Staked Neptune OAS (STOAS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STOAS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STOAS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STOAS، استكشف السعر المباشر لتوكن STOAS!

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