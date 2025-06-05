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سعر Staked Neptune OAS (STOAS) المباشر لليوم هو USD 0.01376017 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 162.53K . يتم تحديث سعر STOAS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Staked Neptune OAS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Staked Neptune OAS خلال اليوم هو +2.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 11.81M

أداء سعر Staked Neptune OAS (STOAS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Staked Neptune OAS مقابل USD هو $ +0.00036241 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked Neptune OAS مقابل USD هو $ -0.0010338758 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked Neptune OAS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked Neptune OAS مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00036241 +2.70% 30 يوم $ -0.0010338758 -7.51% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Staked Neptune OAS (STOAS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked Neptune OAS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01288712$ 0.01288712 $ 0.01288712 24 ساعة مرتفع $ 0.01539482$ 0.01539482 $ 0.01539482 عالية طوال الوقت $ 0.01989627$ 0.01989627 $ 0.01989627 تغير السعر (1 ساعة) +1.19% تغير السعر (1يوم) +2.70% تغير السعر (7 أيام) -5.33%

معلومات سوق Staked Neptune OAS (STOAS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: