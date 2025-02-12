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سعر Staked NEAR (STNEAR) المباشر لليوم هو USD 4.44 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STNEAR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Staked NEAR الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.74K - تغيير سعر Staked NEAR خلال اليوم هو +0.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Staked NEAR (STNEAR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Staked NEAR مقابل USD هو $ +0.01100907 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked NEAR مقابل USD هو $ -1.5507294960 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked NEAR مقابل USD هو $ -2.3273778480 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked NEAR مقابل USD هو $ -2.37736522345508 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01100907 +0.25% 30 يوم $ -1.5507294960 -34.92% 60 يوم $ -2.3273778480 -52.41% 90 يوم $ -2.37736522345508 -34.87%

تحليل سعر Staked NEAR (STNEAR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked NEAR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 4.3$ 4.3 $ 4.3 24 ساعة مرتفع $ 4.64$ 4.64 $ 4.64 عالية طوال الوقت $ 21.1$ 21.1 $ 21.1 تغير السعر (1 ساعة) +1.83% تغير السعر (1يوم) +0.25% تغير السعر (7 أيام) -3.27%

معلومات سوق Staked NEAR (STNEAR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: