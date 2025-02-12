سعر Staked NEAR (STNEAR)
سعر Staked NEAR (STNEAR) المباشر لليوم هو USD 4.44. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STNEAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Staked NEAR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.74K
- تغيير سعر Staked NEAR خلال اليوم هو +0.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Staked NEAR مقابل USD هو $ +0.01100907 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked NEAR مقابل USD هو $ -1.5507294960 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked NEAR مقابل USD هو $ -2.3273778480 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked NEAR مقابل USD هو $ -2.37736522345508 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01100907
|+0.25%
|30 يوم
|$ -1.5507294960
|-34.92%
|60 يوم
|$ -2.3273778480
|-52.41%
|90 يوم
|$ -2.37736522345508
|-34.87%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked NEAR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.83%
+0.25%
-3.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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