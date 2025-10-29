معلومات سعر Staked msUSD (SMSUSD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 أدنى سعر $ 0.694559$ 0.694559 $ 0.694559 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر Staked msUSD (SMSUSD) في الوقت الحقيقي هو $0.694562. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SMSUSD بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSMSUSD على الإطلاق هو $ 1.025، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.694559.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SMSUSD -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Staked msUSD (SMSUSD)

القيمة السوقية $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M إمداد دورة التداول 3.05M 3.05M 3.05M إجمالي العرض 3,047,273.173034545 3,047,273.173034545 3,047,273.173034545

القيمة السوقية الحالية لـ Staked msUSD هي $ 4.06M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SMSUSD يبلغ 3.05M، مع إجمالي عرض 3047273.173034545. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.12M.