احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ARTMETIS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ARTMETIS.

سعر Staked Metis Token (ARTMETIS) المباشر لليوم هو USD 25.83 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ARTMETIS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Staked Metis Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.19K - تغيير سعر Staked Metis Token خلال اليوم هو -3.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Staked Metis Token (ARTMETIS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Staked Metis Token مقابل USD هو $ -0.87782420816372 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked Metis Token مقابل USD هو $ -9.6999321510 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked Metis Token مقابل USD هو $ -15.1256424690 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked Metis Token مقابل USD هو $ -27.263338621012734 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.87782420816372 -3.28% 30 يوم $ -9.6999321510 -37.55% 60 يوم $ -15.1256424690 -58.55% 90 يوم $ -27.263338621012734 -51.34%

تحليل سعر Staked Metis Token (ARTMETIS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked Metis Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 25.49$ 25.49 $ 25.49 24 ساعة مرتفع $ 28.03$ 28.03 $ 28.03 عالية طوال الوقت $ 96.09$ 96.09 $ 96.09 تغير السعر (1 ساعة) +0.90% تغير السعر (1يوم) -3.28% تغير السعر (7 أيام) -6.51%

معلومات سوق Staked Metis Token (ARTMETIS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: