سعر Staked Metis Token (ARTMETIS)
سعر Staked Metis Token (ARTMETIS) المباشر لليوم هو USD 25.83. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ARTMETIS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Staked Metis Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.19K
- تغيير سعر Staked Metis Token خلال اليوم هو -3.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Staked Metis Token مقابل USD هو $ -0.87782420816372 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked Metis Token مقابل USD هو $ -9.6999321510 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked Metis Token مقابل USD هو $ -15.1256424690 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked Metis Token مقابل USD هو $ -27.263338621012734 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.87782420816372
|-3.28%
|30 يوم
|$ -9.6999321510
|-37.55%
|60 يوم
|$ -15.1256424690
|-58.55%
|90 يوم
|$ -27.263338621012734
|-51.34%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked Metis Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.90%
-3.28%
-6.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Artemis Finance is a liquid staking protocol designed exclusively for Metis Decentralised Sequencer Pools. Users can stake their METIS token on Artemis Finance and receive the liquid token - artMETIS.Artemis offers METIS holders a streamlined opportunity to participate in the Decentralized Sequencer and earn profits. Simultaneously, participating users will receive a liquid wrapper called artMETIS, which automatically accumulates earnings. This single-wrapper mechanism provides a simpler and more unified user experience, eliminating the need for additional costs to incentivize liquidity across multiple wrappers. This approach makes it easier to build a robust DeFi usage scenario.
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