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سعر Staked LINK (STLINK) المباشر لليوم هو USD 18.6 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STLINK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Staked LINK الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 378.08 - تغيير سعر Staked LINK خلال اليوم هو -1.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Staked LINK (STLINK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Staked LINK مقابل USD هو $ -0.19354094790647 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked LINK مقابل USD هو $ -1.2628823400 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked LINK مقابل USD هو $ -6.3464948400 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked LINK مقابل USD هو $ +5.320466938114612 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.19354094790647 -1.03% 30 يوم $ -1.2628823400 -6.78% 60 يوم $ -6.3464948400 -34.12% 90 يوم $ +5.320466938114612 +40.07%

تحليل سعر Staked LINK (STLINK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked LINK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 18.4$ 18.4 $ 18.4 24 ساعة مرتفع $ 19.68$ 19.68 $ 19.68 عالية طوال الوقت $ 30.74$ 30.74 $ 30.74 تغير السعر (1 ساعة) +0.31% تغير السعر (1يوم) -1.03% تغير السعر (7 أيام) -6.80%

معلومات سوق Staked LINK (STLINK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: