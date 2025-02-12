سعر Staked LINK (STLINK)
سعر Staked LINK (STLINK) المباشر لليوم هو USD 18.6. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STLINK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Staked LINK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 378.08
- تغيير سعر Staked LINK خلال اليوم هو -1.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Staked LINK مقابل USD هو $ -0.19354094790647 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked LINK مقابل USD هو $ -1.2628823400 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked LINK مقابل USD هو $ -6.3464948400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked LINK مقابل USD هو $ +5.320466938114612 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.19354094790647
|-1.03%
|30 يوم
|$ -1.2628823400
|-6.78%
|60 يوم
|$ -6.3464948400
|-34.12%
|90 يوم
|$ +5.320466938114612
|+40.07%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked LINK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.31%
-1.03%
-6.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
stake.link is the first of its kind delegated liquid staking protocol for the industry standard decentralized oracle network, Chainlink. It allows users to earn rewards by increasing the security guarantees and user assurances of oracle services by backing them with staked LINK tokens. The protocol is powered by the SDL token, which also governs the platform, ensuring decentralized decision-making and fairness. The protocol also enables DeFi interoperability through stLINK, a liquid staking receipt token. This allows anyone to easily participate in the staking process by providing LINK collateral, while receiving a share of the rewards generated by the most reliable and performant Chainlink node operators. With stake.link, users can participate in the security and reliability of the Chainlink network, while earning rewards for their contributions.
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