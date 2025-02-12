سعر Staked KCS (SKCS)
سعر Staked KCS (SKCS) المباشر لليوم هو USD 13.6. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SKCS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Staked KCS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 181.88
- تغيير سعر Staked KCS خلال اليوم هو +0.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Staked KCS مقابل USD هو $ +0.100067 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked KCS مقابل USD هو $ +1.3430856800 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked KCS مقابل USD هو $ -1.0562956800 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked KCS مقابل USD هو $ +1.790663630374914 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.100067
|+0.74%
|30 يوم
|$ +1.3430856800
|+9.88%
|60 يوم
|$ -1.0562956800
|-7.76%
|90 يوم
|$ +1.790663630374914
|+15.16%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked KCS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.25%
+0.74%
-2.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
sKCS.io is a liquidity staking protocol for KCS on KCC. Users can stake KCS into sKCS.io and receive sKCS. sKCS can be used to participate in other DeFi products to obtain higher returns or unstake back to KCS at any time.
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|1 SKCS إلى GBP
￡10.88
|1 SKCS إلى EUR
€13.056
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$13.6
|1 SKCS إلى MYR
RM60.656
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₺490.144
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¥2,073.048
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₽1,312.264
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₹1,180.072
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Rp222,950.784
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₱791.112
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￡E.686.12
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R$78.336
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Rs3,794.536
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