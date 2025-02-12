احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SKCS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SKCS.

سعر Staked KCS (SKCS) المباشر لليوم هو USD 13.6 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SKCS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Staked KCS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 181.88 - تغيير سعر Staked KCS خلال اليوم هو +0.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Staked KCS (SKCS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Staked KCS مقابل USD هو $ +0.100067 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked KCS مقابل USD هو $ +1.3430856800 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked KCS مقابل USD هو $ -1.0562956800 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked KCS مقابل USD هو $ +1.790663630374914 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.100067 +0.74% 30 يوم $ +1.3430856800 +9.88% 60 يوم $ -1.0562956800 -7.76% 90 يوم $ +1.790663630374914 +15.16%

تحليل سعر Staked KCS (SKCS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked KCS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 13.43$ 13.43 $ 13.43 24 ساعة مرتفع $ 13.89$ 13.89 $ 13.89 عالية طوال الوقت $ 16.92$ 16.92 $ 16.92 تغير السعر (1 ساعة) +0.25% تغير السعر (1يوم) +0.74% تغير السعر (7 أيام) -2.36%

معلومات سوق Staked KCS (SKCS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: