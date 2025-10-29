معلومات سعر Staked IP (STIP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 5.16 24 ساعة مرتفع $ 5.42 عالية طوال الوقت $ 15.09 أدنى سعر $ 1.031 تغير السعر (1 ساعة) -0.17% تغير السعر (1يوم) -3.83% تغير السعر (7 أيام) -7.82%

سعر Staked IP (STIP) في الوقت الحقيقي هو $5.19. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول STIP بين أدنى سعر $ 5.16 وأعلى سعر $ 5.42، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSTIP على الإطلاق هو $ 15.09، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.031.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير STIP -0.17% على مدار الساعة الماضية، -3.83% على مدار 24 ساعة، و -7.82% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Staked IP (STIP)

القيمة السوقية $ 6.70M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.70M إمداد دورة التداول 1.29M إجمالي العرض 1,291,623.29878287

القيمة السوقية الحالية لـ Staked IP هي $ 6.70M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STIP يبلغ 1.29M، مع إجمالي عرض 1291623.29878287. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.70M.