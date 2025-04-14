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سعر Staked HYPE Shares (WSTHYPE) المباشر لليوم هو USD 15.64 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WSTHYPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Staked HYPE Shares الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 356.73K - تغيير سعر Staked HYPE Shares خلال اليوم هو -3.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Staked HYPE Shares (WSTHYPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Staked HYPE Shares مقابل USD هو $ -0.63681731816546 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked HYPE Shares مقابل USD هو $ +2.0198278000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked HYPE Shares مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked HYPE Shares مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.63681731816546 -3.91% 30 يوم $ +2.0198278000 +12.91% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Staked HYPE Shares (WSTHYPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked HYPE Shares: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 15.05$ 15.05 $ 15.05 24 ساعة مرتفع $ 16.51$ 16.51 $ 16.51 عالية طوال الوقت $ 17.52$ 17.52 $ 17.52 تغير السعر (1 ساعة) +1.29% تغير السعر (1يوم) -3.91% تغير السعر (7 أيام) +53.43%

معلومات سوق Staked HYPE Shares (WSTHYPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: