سعر Staked HYPE Shares (WSTHYPE)
سعر Staked HYPE Shares (WSTHYPE) المباشر لليوم هو USD 15.64. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WSTHYPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Staked HYPE Shares الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 356.73K
- تغيير سعر Staked HYPE Shares خلال اليوم هو -3.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Staked HYPE Shares مقابل USD هو $ -0.63681731816546 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked HYPE Shares مقابل USD هو $ +2.0198278000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked HYPE Shares مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked HYPE Shares مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.63681731816546
|-3.91%
|30 يوم
|$ +2.0198278000
|+12.91%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked HYPE Shares: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.29%
-3.91%
+53.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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