شعار Staked HYPE Shares

سعر Staked HYPE Shares (WSTHYPE)

USD

مخطط سعر Staked HYPE Shares (WSTHYPE) المباشر

$15.64
$15.64$15.64
-3.90%(1D)

سعر Staked HYPE Shares (WSTHYPE) لليوم

سعر Staked HYPE Shares (WSTHYPE) المباشر لليوم هو USD 15.64. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WSTHYPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Staked HYPE Shares الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 356.73K
- تغيير سعر Staked HYPE Shares خلال اليوم هو -3.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Staked HYPE Shares (WSTHYPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Staked HYPE Shares مقابل USD هو $ -0.63681731816546 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked HYPE Shares مقابل USD هو $ +2.0198278000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked HYPE Shares مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked HYPE Shares مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.63681731816546-3.91%
30 يوم$ +2.0198278000+12.91%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Staked HYPE Shares (WSTHYPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked HYPE Shares: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 15.05
$ 15.05$ 15.05

$ 16.51
$ 16.51$ 16.51

$ 17.52
$ 17.52$ 17.52

+1.29%

-3.91%

+53.43%

معلومات سوق Staked HYPE Shares (WSTHYPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 356.73K
$ 356.73K$ 356.73K

0.00
0.00 0.00

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يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Staked HYPE Shares (WSTHYPE)

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تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة WSTHYPE إلى العملات المحلية

1 WSTHYPE إلى VND
401,025.24
1 WSTHYPE إلى AUD
A$24.7112
1 WSTHYPE إلى GBP
11.8864
1 WSTHYPE إلى EUR
13.6068
1 WSTHYPE إلى USD
$15.64
1 WSTHYPE إلى MYR
RM69.1288
1 WSTHYPE إلى TRY
594.4764
1 WSTHYPE إلى JPY
¥2,230.4204
1 WSTHYPE إلى RUB
1,322.0492
1 WSTHYPE إلى INR
1,344.258
1 WSTHYPE إلى IDR
Rp260,666.5624
1 WSTHYPE إلى KRW
22,374.7404
1 WSTHYPE إلى PHP
891.9492
1 WSTHYPE إلى EGP
￡E.799.204
1 WSTHYPE إلى BRL
R$91.6504
1 WSTHYPE إلى CAD
C$21.5832
1 WSTHYPE إلى BDT
1,896.35
1 WSTHYPE إلى NGN
24,864.7848
1 WSTHYPE إلى UAH
646.0884
1 WSTHYPE إلى VES
Bs1,110.44
1 WSTHYPE إلى PKR
Rs4,375.9156
1 WSTHYPE إلى KZT
8,065.8608
1 WSTHYPE إلى THB
฿523.3144
1 WSTHYPE إلى TWD
NT$508.3
1 WSTHYPE إلى AED
د.إ57.3988
1 WSTHYPE إلى CHF
Fr12.6684
1 WSTHYPE إلى HKD
HK$121.21
1 WSTHYPE إلى MAD
.د.م145.1392
1 WSTHYPE إلى MXN
$316.71