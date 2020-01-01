توكنوميكس Staked FRAX (SFRAX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Staked FRAX (SFRAX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Staked FRAX (SFRAX) Staked FRAX (sFRAX) is an ERC4626 staking vault that distributes part of the Frax Protocol yield weekly to stakers denominated in FRAX stablecoins. The sFRAX token represents pro rata deposits within the vault and is always withdrawable for FRAX stablecoins at the pro rata rate at all times. الموقع الرسمي: https://app.frax.finance/sfrax/stake اشتر SFRAX الآن!

توكنوميكس Staked FRAX (SFRAX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Staked FRAX (SFRAX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 69.25M $ 69.25M $ 69.25M إجمالي العرض: $ 61.29M $ 61.29M $ 61.29M العرض المتداول: $ 61.29M $ 61.29M $ 61.29M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 69.25M $ 69.25M $ 69.25M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.858184 $ 0.858184 $ 0.858184 السعر الحالي: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 معرفة المزيد عن سعر Staked FRAX (SFRAX)

توكنوميكس Staked FRAX (SFRAX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Staked FRAX (SFRAX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SFRAX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SFRAX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SFRAX، استكشف السعر المباشر لتوكن SFRAX!

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