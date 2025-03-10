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سعر Staked Frax USD (SFRXUSD) المباشر لليوم هو USD 1.12 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.63M . يتم تحديث سعر SFRXUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Staked Frax USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 110.26K - تغيير سعر Staked Frax USD خلال اليوم هو -0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.83M

أداء سعر Staked Frax USD (SFRXUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Staked Frax USD مقابل USD هو $ -0.00026911397368 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked Frax USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked Frax USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked Frax USD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00026911397368 -0.02% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Staked Frax USD (SFRXUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked Frax USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 24 ساعة مرتفع $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 عالية طوال الوقت $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) -0.02% تغير السعر (7 أيام) +0.34%

معلومات سوق Staked Frax USD (SFRXUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: