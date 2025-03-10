سعر Staked Frax USD (SFRXUSD)
سعر Staked Frax USD (SFRXUSD) المباشر لليوم هو USD 1.12. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.63M. يتم تحديث سعر SFRXUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Staked Frax USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 110.26K
- تغيير سعر Staked Frax USD خلال اليوم هو -0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.83M
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خلال اليوم، كان سعر Staked Frax USD مقابل USD هو $ -0.00026911397368 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked Frax USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked Frax USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked Frax USD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00026911397368
|-0.02%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked Frax USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
-0.02%
+0.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Staked Frax USD (sfrxUSD) is the yielding stablecoin implemented as an ERC4626 token. sfrxUSD is fully redeemable for frxUSD at an increasing rate proportional to the yield mechanism (described below). sfrxUSD is not rebasing and can always be redeemed for the underlying frxUSD with no unstaking fee or price impact. sfrxUSD is unique in yielding design in that it targets a benchmark-rate strategy that alternates between the best of three governance-approved strategies: carry-trade, algorithmic market operations (AMOs), and the Interest on Reserve Balances/T-Bill (IORB) rate. This insures that sfrxUSD’s APY is the most competitive yield onchain.
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