توكنوميكس Staked Frax Ether (SFRXETH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Staked Frax Ether (SFRXETH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Staked Frax Ether (SFRXETH) Staked Frax Ether is the vault token that accrues all proof of stake rewards of ETH validators run by Frax Finance protocol. sfrxETH is ERC4626 compliant and a non-rebasing, interest bearing token. الموقع الرسمي: https://app.frax.finance/ اشتر SFRXETH الآن!

توكنوميكس Staked Frax Ether (SFRXETH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Staked Frax Ether (SFRXETH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 318.65M $ 318.65M $ 318.65M إجمالي العرض: $ 76.36K $ 76.36K $ 76.36K العرض المتداول: $ 76.36K $ 76.36K $ 76.36K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 318.65M $ 318.65M $ 318.65M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 7,545.09 $ 7,545.09 $ 7,545.09 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1,147.58 $ 1,147.58 $ 1,147.58 السعر الحالي: $ 4,173.79 $ 4,173.79 $ 4,173.79 معرفة المزيد عن سعر Staked Frax Ether (SFRXETH)

توكنوميكس Staked Frax Ether (SFRXETH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Staked Frax Ether (SFRXETH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SFRXETH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SFRXETH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SFRXETH، استكشف السعر المباشر لتوكن SFRXETH!

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