سعر Staked FRAX (SFRAX)
سعر Staked FRAX (SFRAX) المباشر لليوم هو USD 1.075. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.93M. يتم تحديث سعر SFRAX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Staked FRAX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 529.55
- تغيير سعر Staked FRAX خلال اليوم هو -1.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.60M
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خلال اليوم، كان سعر Staked FRAX مقابل USD هو $ -0.013730836221935 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked FRAX مقابل USD هو $ -0.0100588825 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked FRAX مقابل USD هو $ -0.0098774225 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked FRAX مقابل USD هو $ -0.0017660926058489 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.013730836221935
|-1.26%
|30 يوم
|$ -0.0100588825
|-0.93%
|60 يوم
|$ -0.0098774225
|-0.91%
|90 يوم
|$ -0.0017660926058489
|-0.16%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked FRAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.35%
-1.26%
-2.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Staked FRAX (sFRAX) is an ERC4626 staking vault that distributes part of the Frax Protocol yield weekly to stakers denominated in FRAX stablecoins. The sFRAX token represents pro rata deposits within the vault and is always withdrawable for FRAX stablecoins at the pro rata rate at all times.
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|1 SFRAX إلى AUD
A$1.72
|1 SFRAX إلى GBP
￡0.84925
|1 SFRAX إلى EUR
€1.02125
|1 SFRAX إلى USD
$1.075
|1 SFRAX إلى MYR
RM4.82675
|1 SFRAX إلى TRY
₺37.84
|1 SFRAX إلى JPY
¥168.35575
|1 SFRAX إلى RUB
₽110.49925
|1 SFRAX إلى INR
₹91.332
|1 SFRAX إلى IDR
Rp17,338.70725
|1 SFRAX إلى PHP
₱62.995
|1 SFRAX إلى EGP
￡E.54.696
|1 SFRAX إلى BRL
R$6.536
|1 SFRAX إلى CAD
C$1.53725
|1 SFRAX إلى BDT
৳127.93575
|1 SFRAX إلى NGN
₦1,664.0785
|1 SFRAX إلى UAH
₴44.90275
|1 SFRAX إلى VES
Bs54.825
|1 SFRAX إلى PKR
Rs298.02225
|1 SFRAX إلى KZT
₸562.23575
|1 SFRAX إلى THB
฿36.851
|1 SFRAX إلى TWD
NT$35.045
|1 SFRAX إلى CHF
Fr0.95675
|1 SFRAX إلى HKD
HK$8.35275
|1 SFRAX إلى MAD
.د.م10.7715