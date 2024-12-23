شعار Staked FRAX

سعر Staked FRAX (SFRAX)

USD

مخطط سعر Staked FRAX (SFRAX) المباشر

$1.078
$1.078$1.078
-1.10%(1D)

سعر Staked FRAX (SFRAX) لليوم

سعر Staked FRAX (SFRAX) المباشر لليوم هو USD 1.075. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.93M. يتم تحديث سعر SFRAX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Staked FRAX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 529.55
- تغيير سعر Staked FRAX خلال اليوم هو -1.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.60M

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أداء سعر Staked FRAX (SFRAX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Staked FRAX مقابل USD هو $ -0.013730836221935 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked FRAX مقابل USD هو $ -0.0100588825 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked FRAX مقابل USD هو $ -0.0098774225 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked FRAX مقابل USD هو $ -0.0017660926058489 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.013730836221935-1.26%
30 يوم$ -0.0100588825-0.93%
60 يوم$ -0.0098774225-0.91%
90 يوم$ -0.0017660926058489-0.16%

تحليل سعر Staked FRAX (SFRAX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked FRAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 1.068
$ 1.068$ 1.068

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

-0.35%

-1.26%

-2.65%

معلومات سوق Staked FRAX (SFRAX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 3.93M
$ 3.93M$ 3.93M

$ 529.55
$ 529.55$ 529.55

3.60M
3.60M 3.60M

ما هو Staked FRAX ( SFRAX )

Staked FRAX (sFRAX) is an ERC4626 staking vault that distributes part of the Frax Protocol yield weekly to stakers denominated in FRAX stablecoins. The sFRAX token represents pro rata deposits within the vault and is always withdrawable for FRAX stablecoins at the pro rata rate at all times.

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المصدر Staked FRAX (SFRAX)

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عملة SFRAX إلى العملات المحلية

1 SFRAX إلى AUD
A$1.72
1 SFRAX إلى GBP
0.84925
1 SFRAX إلى EUR
1.02125
1 SFRAX إلى USD
$1.075
1 SFRAX إلى MYR
RM4.82675
1 SFRAX إلى TRY
37.84
1 SFRAX إلى JPY
¥168.35575
1 SFRAX إلى RUB
110.49925
1 SFRAX إلى INR
91.332
1 SFRAX إلى IDR
Rp17,338.70725
1 SFRAX إلى PHP
62.995
1 SFRAX إلى EGP
￡E.54.696
1 SFRAX إلى BRL
R$6.536
1 SFRAX إلى CAD
C$1.53725
1 SFRAX إلى BDT
127.93575
1 SFRAX إلى NGN
1,664.0785
1 SFRAX إلى UAH
44.90275
1 SFRAX إلى VES
Bs54.825
1 SFRAX إلى PKR
Rs298.02225
1 SFRAX إلى KZT
562.23575
1 SFRAX إلى THB
฿36.851
1 SFRAX إلى TWD
NT$35.045
1 SFRAX إلى CHF
Fr0.95675
1 SFRAX إلى HKD
HK$8.35275
1 SFRAX إلى MAD
.د.م10.7715