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سعر Staked FRAX (SFRAX) المباشر لليوم هو USD 1.075 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.93M . يتم تحديث سعر SFRAX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Staked FRAX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 529.55 - تغيير سعر Staked FRAX خلال اليوم هو -1.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.60M

أداء سعر Staked FRAX (SFRAX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Staked FRAX مقابل USD هو $ -0.013730836221935 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked FRAX مقابل USD هو $ -0.0100588825 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked FRAX مقابل USD هو $ -0.0098774225 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked FRAX مقابل USD هو $ -0.0017660926058489 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.013730836221935 -1.26% 30 يوم $ -0.0100588825 -0.93% 60 يوم $ -0.0098774225 -0.91% 90 يوم $ -0.0017660926058489 -0.16%

تحليل سعر Staked FRAX (SFRAX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked FRAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.068$ 1.068 $ 1.068 24 ساعة مرتفع $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 عالية طوال الوقت $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 تغير السعر (1 ساعة) -0.35% تغير السعر (1يوم) -1.26% تغير السعر (7 أيام) -2.65%

معلومات سوق Staked FRAX (SFRAX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: