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سعر Staked Ethos Reserve Note (STERN) المباشر لليوم هو USD 1.052 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STERN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Staked Ethos Reserve Note الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.40 - تغيير سعر Staked Ethos Reserve Note خلال اليوم هو +0.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Staked Ethos Reserve Note (STERN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Staked Ethos Reserve Note مقابل USD هو $ +0.00135728 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked Ethos Reserve Note مقابل USD هو $ +0.0088142872 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked Ethos Reserve Note مقابل USD هو $ +0.0132758192 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked Ethos Reserve Note مقابل USD هو $ +0.0054547684384764 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00135728 +0.13% 30 يوم $ +0.0088142872 +0.84% 60 يوم $ +0.0132758192 +1.26% 90 يوم $ +0.0054547684384764 +0.52%

تحليل سعر Staked Ethos Reserve Note (STERN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked Ethos Reserve Note: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.042$ 1.042 $ 1.042 24 ساعة مرتفع $ 1.06$ 1.06 $ 1.06 عالية طوال الوقت $ 1.39$ 1.39 $ 1.39 تغير السعر (1 ساعة) +0.26% تغير السعر (1يوم) +0.13% تغير السعر (7 أيام) -0.05%

معلومات سوق Staked Ethos Reserve Note (STERN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: