سعر Staked Ethos Reserve Note (STERN)
سعر Staked Ethos Reserve Note (STERN) المباشر لليوم هو USD 1.052. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STERN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Staked Ethos Reserve Note الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.40
- تغيير سعر Staked Ethos Reserve Note خلال اليوم هو +0.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Staked Ethos Reserve Note مقابل USD هو $ +0.00135728 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked Ethos Reserve Note مقابل USD هو $ +0.0088142872 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked Ethos Reserve Note مقابل USD هو $ +0.0132758192 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked Ethos Reserve Note مقابل USD هو $ +0.0054547684384764 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00135728
|+0.13%
|30 يوم
|$ +0.0088142872
|+0.84%
|60 يوم
|$ +0.0132758192
|+1.26%
|90 يوم
|$ +0.0054547684384764
|+0.52%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked Ethos Reserve Note: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.26%
+0.13%
-0.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
stERN is a liquid and composable interest-bearing stablecoin with built-in access to blue-chip yield and exposure to market volatility through liquidation income through Ethos Reserve. ERN (Ethos Reserve Note) is a decentralized stablecoin used to pay out loans made through the Ethos Reserve protocol. It can be redeemed for underlying collateral at any time.
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