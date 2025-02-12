سعر Staked CORE (SCORE)
سعر Staked CORE (SCORE) المباشر لليوم هو USD 1.54. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SCORE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Staked CORE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.18
- تغيير سعر Staked CORE خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SCORE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SCORE.
خلال اليوم، كان سعر Staked CORE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked CORE مقابل USD هو $ -0.0426027140 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked CORE مقابل USD هو $ -0.2236540460 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked CORE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0426027140
|-2.76%
|60 يوم
|$ -0.2236540460
|-14.52%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked CORE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+1.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SCORE إلى AUD
A$2.4332
|1 SCORE إلى GBP
￡1.232
|1 SCORE إلى EUR
€1.4784
|1 SCORE إلى USD
$1.54
|1 SCORE إلى MYR
RM6.8684
|1 SCORE إلى TRY
₺55.5016
|1 SCORE إلى JPY
¥234.7422
|1 SCORE إلى RUB
₽148.5946
|1 SCORE إلى INR
₹133.6258
|1 SCORE إلى IDR
Rp25,245.8976
|1 SCORE إلى PHP
₱89.5818
|1 SCORE إلى EGP
￡E.77.693
|1 SCORE إلى BRL
R$8.8704
|1 SCORE إلى CAD
C$2.1868
|1 SCORE إلى BDT
৳187.0484
|1 SCORE إلى NGN
₦2,315.775
|1 SCORE إلى UAH
₴64.2026
|1 SCORE إلى VES
Bs92.4
|1 SCORE إلى PKR
Rs429.6754
|1 SCORE إلى KZT
₸779.3478
|1 SCORE إلى THB
฿52.437
|1 SCORE إلى TWD
NT$50.5428
|1 SCORE إلى CHF
Fr1.4014
|1 SCORE إلى HKD
HK$11.9966
|1 SCORE إلى MAD
.د.م15.4616