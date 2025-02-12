احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SCORE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SCORE.

سعر Staked CORE (SCORE) المباشر لليوم هو USD 1.54 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SCORE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Staked CORE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.18 - تغيير سعر Staked CORE خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Staked CORE (SCORE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Staked CORE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked CORE مقابل USD هو $ -0.0426027140 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked CORE مقابل USD هو $ -0.2236540460 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked CORE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0426027140 -2.76% 60 يوم $ -0.2236540460 -14.52% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Staked CORE (SCORE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked CORE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 5.26$ 5.26 $ 5.26 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +1.41%

معلومات سوق Staked CORE (SCORE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: