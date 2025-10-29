سعر Staked BITZ المباشر اليوم هو 0.81633 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SBITZ إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SBITZ بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Staked BITZ المباشر اليوم هو 0.81633 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SBITZ إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SBITZ بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Staked BITZ (SBITZ)

مخطط أسعار Staked BITZ (SBITZ) المباشر
معلومات سعر Staked BITZ (SBITZ) في (USD)

سعر Staked BITZ (SBITZ) في الوقت الحقيقي هو $0.81633. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SBITZ بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSBITZ على الإطلاق هو $ 34.29، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.777131.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SBITZ -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

القيمة السوقية الحالية لـ Staked BITZ هي $ 43.38K USD، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SBITZ يبلغ 42.43K، مع إجمالي عرض 42427.62704076175. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 34.64K.

خلال اليوم، كان سعر Staked BITZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked BITZ مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked BITZ مقابل USD هو $ -0.1338886506 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked BITZ مقابل USD هو $ 0 .

اليوم$ 0--
30 يوم$ 0.00000000000.00%
60 يوم$ -0.1338886506-16.40%
90 يوم$ 0--

ما هو Staked BITZ ( SBITZ )

The sBITZ project introduces liquid staking for BITZ tokens on the Eclipse chain. Instead of locking tokens via native staking, users receive sBITZ, a liquid token representing staked BITZ that accrues value through automatic compounding every 10 seconds. sBITZ enables users to retain staking rewards while using their capital in DeFi strategies, such as providing liquidity or borrowing. This enhances capital efficiency, unlocks staked liquidity, increases TVL, and supports broader ecosystem activity.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Staked BITZ (SBITZ)

كم يساوي Staked BITZ (SBITZ) اليوم؟
سعر SBITZ المباشر في USD هو USD 0.81633، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SBITZ إلى USD الحالي؟
سعر SBITZ إلى USD الحالي هو $ 0.81633. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Staked BITZ ؟
القيمة السوقية لعملة SBITZ هي $ 43.38K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SBITZ؟
العرض المتداول لتوكن SBITZ هو 42.43K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SBITZ؟
حقق SBITZ سعرًا قياسيًا قدره 34.29 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SBITZ؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.777131 SBITZ.
ما هو حجم تداول SBITZ؟
حجم تداول SBITZ المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع SBITZ هذا العام؟
قد يرتفع SBITZ هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SBITZ لمزيد من التحليل المتعمق.
الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

