معلومات سعر Staked BITZ (SBITZ) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 34.29$ 34.29 $ 34.29 أدنى سعر $ 0.777131$ 0.777131 $ 0.777131 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر Staked BITZ (SBITZ) في الوقت الحقيقي هو $0.81633. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SBITZ بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSBITZ على الإطلاق هو $ 34.29، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.777131.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SBITZ -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Staked BITZ (SBITZ)

القيمة السوقية $ 43.38K$ 43.38K $ 43.38K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 34.64K$ 34.64K $ 34.64K إمداد دورة التداول 42.43K 42.43K 42.43K إجمالي العرض 42,427.62704076175 42,427.62704076175 42,427.62704076175

القيمة السوقية الحالية لـ Staked BITZ هي $ 43.38K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SBITZ يبلغ 42.43K، مع إجمالي عرض 42427.62704076175. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 34.64K.