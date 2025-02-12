سعر Staked BIFI (MOOBIFI)
سعر Staked BIFI (MOOBIFI) المباشر لليوم هو USD 268.07. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MOOBIFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Staked BIFI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.16K
- تغيير سعر Staked BIFI خلال اليوم هو +0.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MOOBIFI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MOOBIFI.
خلال اليوم، كان سعر Staked BIFI مقابل USD هو $ +0.364738 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked BIFI مقابل USD هو $ -72.2502532070 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked BIFI مقابل USD هو $ -115.5871463890 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked BIFI مقابل USD هو $ -56.0325114966263 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.364738
|+0.14%
|30 يوم
|$ -72.2502532070
|-26.95%
|60 يوم
|$ -115.5871463890
|-43.11%
|90 يوم
|$ -56.0325114966263
|-17.28%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked BIFI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.54%
+0.14%
+3.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
mooBIFI is the interest bearing version of the BIFI token. It accrues value through the BIFI Maxi vault, which trades protocol revenue (in the form of ETH), for more BIFI.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MOOBIFI إلى AUD
A$423.5506
|1 MOOBIFI إلى GBP
￡214.456
|1 MOOBIFI إلى EUR
€257.3472
|1 MOOBIFI إلى USD
$268.07
|1 MOOBIFI إلى MYR
RM1,195.5922
|1 MOOBIFI إلى TRY
₺9,661.2428
|1 MOOBIFI إلى JPY
¥40,861.9101
|1 MOOBIFI إلى RUB
₽25,866.0743
|1 MOOBIFI إلى INR
₹23,260.4339
|1 MOOBIFI إلى IDR
Rp4,394,589.4608
|1 MOOBIFI إلى PHP
₱15,593.6319
|1 MOOBIFI إلى EGP
￡E.13,524.1315
|1 MOOBIFI إلى BRL
R$1,544.0832
|1 MOOBIFI إلى CAD
C$380.6594
|1 MOOBIFI إلى BDT
৳32,559.7822
|1 MOOBIFI إلى NGN
₦403,110.2625
|1 MOOBIFI إلى UAH
₴11,175.8383
|1 MOOBIFI إلى VES
Bs16,084.2
|1 MOOBIFI إلى PKR
Rs74,794.2107
|1 MOOBIFI إلى KZT
₸135,662.1849
|1 MOOBIFI إلى THB
฿9,127.7835
|1 MOOBIFI إلى TWD
NT$8,798.0574
|1 MOOBIFI إلى CHF
Fr243.9437
|1 MOOBIFI إلى HKD
HK$2,088.2653
|1 MOOBIFI إلى MAD
.د.م2,691.4228