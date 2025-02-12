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سعر Staked BIFI (MOOBIFI) المباشر لليوم هو USD 268.07 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MOOBIFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Staked BIFI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.16K - تغيير سعر Staked BIFI خلال اليوم هو +0.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Staked BIFI (MOOBIFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Staked BIFI مقابل USD هو $ +0.364738 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked BIFI مقابل USD هو $ -72.2502532070 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked BIFI مقابل USD هو $ -115.5871463890 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked BIFI مقابل USD هو $ -56.0325114966263 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.364738 +0.14% 30 يوم $ -72.2502532070 -26.95% 60 يوم $ -115.5871463890 -43.11% 90 يوم $ -56.0325114966263 -17.28%

تحليل سعر Staked BIFI (MOOBIFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked BIFI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 265.2$ 265.2 $ 265.2 24 ساعة مرتفع $ 274.21$ 274.21 $ 274.21 عالية طوال الوقت $ 512.27$ 512.27 $ 512.27 تغير السعر (1 ساعة) +0.54% تغير السعر (1يوم) +0.14% تغير السعر (7 أيام) +3.77%

معلومات سوق Staked BIFI (MOOBIFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: