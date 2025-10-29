سعر Staked Aria Premier Launch المباشر اليوم هو 0.98093 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي STAPL إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر STAPL بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Staked Aria Premier Launch المباشر اليوم هو 0.98093 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي STAPL إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر STAPL بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Staked Aria Premier Launch (STAPL)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 STAPL إلى USD:

$0.980827
$0.980827
-1.60%1D
مخطط أسعار Staked Aria Premier Launch (STAPL) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:48:55 (UTC+8)

معلومات سعر Staked Aria Premier Launch (STAPL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.975217
$ 0.975217
24 ساعة منخفض
$ 0.998667
$ 0.998667
24 ساعة مرتفع

$ 0.975217
$ 0.975217

$ 0.998667
$ 0.998667

$ 1.042
$ 1.042

$ 0.871702
$ 0.871702

-0.00%

-1.60%

+2.53%

+2.53%

سعر Staked Aria Premier Launch (STAPL) في الوقت الحقيقي هو $0.98093. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول STAPL بين أدنى سعر $ 0.975217 وأعلى سعر $ 0.998667، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSTAPL على الإطلاق هو $ 1.042، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.871702.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير STAPL -0.00% على مدار الساعة الماضية، -1.60% على مدار 24 ساعة، و +2.53% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Staked Aria Premier Launch (STAPL)

$ 8.15M
$ 8.15M

--
--

$ 8.15M
$ 8.15M

8.30M
8.30M

8,300,756.994645623
8,300,756.994645623

القيمة السوقية الحالية لـ Staked Aria Premier Launch هي $ 8.15M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STAPL يبلغ 8.30M، مع إجمالي عرض 8300756.994645623. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.15M.

سجل سعر Staked Aria Premier Launch (STAPL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Staked Aria Premier Launch مقابل USD هو $ -0.0160146069978502 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked Aria Premier Launch مقابل USD هو $ +0.0379618929 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked Aria Premier Launch مقابل USD هو $ +0.0522770948 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked Aria Premier Launch مقابل USD هو $ +0.0281688373030828 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0160146069978502-1.60%
30 يوم$ +0.0379618929+3.87%
60 يوم$ +0.0522770948+5.33%
90 يوم$ +0.0281688373030828+2.96%

ما هو Staked Aria Premier Launch ( STAPL )

Founded in 2025, Aria is the first protocol to bring iconic real-world IP—starting with music—onchain as liquid revenue-generating tokens. Built on Story Protocol, Aria transforms cultural assets into programmable IP Real-World Assets (IPRWAs). Retail investors access income-producing IP through Aria, while institutions scale tokenized portfolios via Aria PRIME. Early offerings include partial rights to works by Justin Bieber,Miley Cyrus, and BLACKPINK. Aria enables investors to co-own IP and earn real-world revenue from streaming and licensing, while creators tokenize and manage their IP with permissioned onchain tools for automated attribution, licensing, and royalty payouts.

Looking ahead, Aria will power a permissioned remix economy, where smart contracts govern how IP is licensed, monetized, and remixed—laying the financial rails for the next era of the IP economy.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

المصدر Staked Aria Premier Launch (STAPL)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Staked Aria Premier Launch (USD)

كم ستكون قيمة Staked Aria Premier Launch (STAPL) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Staked Aria Premier Launch (STAPL) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Staked Aria Premier Launch.

تحقق الآن من توقعات سعر Staked Aria Premier Launch!

عملة STAPL إلى العملات المحلية

توكنوميكس Staked Aria Premier Launch (STAPL)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Staked Aria Premier Launch (STAPL) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس STAPL والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Staked Aria Premier Launch (STAPL)

كم يساوي Staked Aria Premier Launch (STAPL) اليوم؟
سعر STAPL المباشر في USD هو USD 0.98093، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر STAPL إلى USD الحالي؟
سعر STAPL إلى USD الحالي هو $ 0.98093. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Staked Aria Premier Launch ؟
القيمة السوقية لعملة STAPL هي $ 8.15M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن STAPL؟
العرض المتداول لتوكن STAPL هو 8.30M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ STAPL؟
حقق STAPL سعرًا قياسيًا قدره 1.042 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ STAPL؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.871702 STAPL.
ما هو حجم تداول STAPL؟
حجم تداول STAPL المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع STAPL هذا العام؟
قد يرتفع STAPL هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر STAPL لمزيد من التحليل المتعمق.
$113,100.38

$4,009.32

$0.04223

$194.31

$3.2765

