معلومات سعر Staked Aria Premier Launch (STAPL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.975217 24 ساعة مرتفع $ 0.998667 عالية طوال الوقت $ 1.042 أدنى سعر $ 0.871702 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -1.60% تغير السعر (7 أيام) +2.53%

سعر Staked Aria Premier Launch (STAPL) في الوقت الحقيقي هو $0.98093. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول STAPL بين أدنى سعر $ 0.975217 وأعلى سعر $ 0.998667، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSTAPL على الإطلاق هو $ 1.042، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.871702.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير STAPL -0.00% على مدار الساعة الماضية، -1.60% على مدار 24 ساعة، و +2.53% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Staked Aria Premier Launch (STAPL)

القيمة السوقية $ 8.15M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.15M إمداد دورة التداول 8.30M إجمالي العرض 8,300,756.994645623

القيمة السوقية الحالية لـ Staked Aria Premier Launch هي $ 8.15M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STAPL يبلغ 8.30M، مع إجمالي عرض 8300756.994645623. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.15M.