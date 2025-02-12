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سعر Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT) المباشر لليوم هو USD 0.3044 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STKABPT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Staked Aave Balancer Pool Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Staked Aave Balancer Pool Token خلال اليوم هو -3.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Staked Aave Balancer Pool Token مقابل USD هو $ -0.0117746087886754 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked Aave Balancer Pool Token مقابل USD هو $ -0.0527271939 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked Aave Balancer Pool Token مقابل USD هو $ -0.0984902942 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked Aave Balancer Pool Token مقابل USD هو $ +0.0668055701639739 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0117746087886754 -3.73% 30 يوم $ -0.0527271939 -17.32% 60 يوم $ -0.0984902942 -32.35% 90 يوم $ +0.0668055701639739 +28.12%

تحليل سعر Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked Aave Balancer Pool Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.30066$ 0.30066 $ 0.30066 24 ساعة مرتفع $ 0.321332$ 0.321332 $ 0.321332 عالية طوال الوقت $ 0.488268$ 0.488268 $ 0.488268 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) -3.73% تغير السعر (7 أيام) -4.27%

معلومات سوق Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: