سعر Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT)
سعر Staked Aave Balancer Pool Token (STKABPT) المباشر لليوم هو USD 0.3044. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STKABPT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Staked Aave Balancer Pool Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Staked Aave Balancer Pool Token خلال اليوم هو -3.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر STKABPT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر STKABPT.
خلال اليوم، كان سعر Staked Aave Balancer Pool Token مقابل USD هو $ -0.0117746087886754 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked Aave Balancer Pool Token مقابل USD هو $ -0.0527271939 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked Aave Balancer Pool Token مقابل USD هو $ -0.0984902942 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked Aave Balancer Pool Token مقابل USD هو $ +0.0668055701639739 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0117746087886754
|-3.73%
|30 يوم
|$ -0.0527271939
|-17.32%
|60 يوم
|$ -0.0984902942
|-32.35%
|90 يوم
|$ +0.0668055701639739
|+28.12%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked Aave Balancer Pool Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
-3.73%
-4.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Staked Aave Balancer Pool Token (stkABPT) is the claim token when staking the LP aBPT token on Aave.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 STKABPT إلى AUD
A$0.480952
|1 STKABPT إلى GBP
￡0.24352
|1 STKABPT إلى EUR
€0.292224
|1 STKABPT إلى USD
$0.3044
|1 STKABPT إلى MYR
RM1.357624
|1 STKABPT إلى TRY
₺10.970576
|1 STKABPT إلى JPY
¥46.399692
|1 STKABPT إلى RUB
₽29.371556
|1 STKABPT إلى INR
₹26.412788
|1 STKABPT إلى IDR
Rp4,990.163136
|1 STKABPT إلى PHP
₱17.706948
|1 STKABPT إلى EGP
￡E.15.35698
|1 STKABPT إلى BRL
R$1.753344
|1 STKABPT إلى CAD
C$0.432248
|1 STKABPT إلى BDT
৳36.972424
|1 STKABPT إلى NGN
₦457.7415
|1 STKABPT إلى UAH
₴12.690436
|1 STKABPT إلى VES
Bs18.264
|1 STKABPT إلى PKR
Rs84.930644
|1 STKABPT إلى KZT
₸154.047708
|1 STKABPT إلى THB
฿10.36482
|1 STKABPT إلى TWD
NT$9.990408
|1 STKABPT إلى CHF
Fr0.277004
|1 STKABPT إلى HKD
HK$2.371276
|1 STKABPT إلى MAD
.د.م3.056176