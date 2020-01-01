توكنوميكس Stake DAO FXN (SDFXN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Stake DAO FXN (SDFXN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Stake DAO FXN (SDFXN) Liquid Lockers address a significant issue in the DeFi space. Previously, if a person or protocol wanted to use their lockable tokens (like CRV, FXS, etc.) for governance or for boosting yield, they faced a tough decision. They could either lock on the native protocol, which allowed them to enjoy a yield and ability to vote through governance while losing liquidity. Alternatively, they could use a locker, reap the benefits of boosted yield and yield farming, have the ability to exit with a limited penalty, but forfeit their governance power. This forced a choice between voting power and yield, imposing restrictions on users. Liquid Lockers aim to offer the best of both worlds. They enable users to lock their tokens and receive sdTOKENs in return. Users can stake these sdTOKENs on Stake DAO to gain various benefits, such as native APR, a share of boosted strats rewards, the ability to sell voting rights of the underlying asset, and additional SDT incentives. They always have the possibility of exiting their position and returning to the underlying token. 🔑 Key Features Yield (rewards earned through underlying protocol) Liquidity (liquidity pools to exchange sdTokens) Governance power (ability to vote on underlying protocol with sdTokens) Vote incentives rewards (due to governance power) Cross-chain accessibility الموقع الرسمي: https://www.stakedao.org/lockers/fxn اشتر SDFXN الآن!

توكنوميكس Stake DAO FXN (SDFXN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Stake DAO FXN (SDFXN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M إجمالي العرض: $ 20.79K $ 20.79K $ 20.79K العرض المتداول: $ 20.79K $ 20.79K $ 20.79K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 117.21 $ 117.21 $ 117.21 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 18.85 $ 18.85 $ 18.85 السعر الحالي: $ 62.52 $ 62.52 $ 62.52 معرفة المزيد عن سعر Stake DAO FXN (SDFXN)

توكنوميكس Stake DAO FXN (SDFXN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Stake DAO FXN (SDFXN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SDFXN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SDFXN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SDFXN، استكشف السعر المباشر لتوكن SDFXN!

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