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سعر Stake DAO FXN (SDFXN) المباشر لليوم هو USD 25.77 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 524.91K . يتم تحديث سعر SDFXN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stake DAO FXN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Stake DAO FXN خلال اليوم هو -7.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 20.37K

أداء سعر Stake DAO FXN (SDFXN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stake DAO FXN مقابل USD هو $ -2.10758476166239 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stake DAO FXN مقابل USD هو $ -4.4699636970 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stake DAO FXN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stake DAO FXN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -2.10758476166239 -7.56% 30 يوم $ -4.4699636970 -17.34% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Stake DAO FXN (SDFXN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stake DAO FXN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 25.66$ 25.66 $ 25.66 24 ساعة مرتفع $ 28.2$ 28.2 $ 28.2 عالية طوال الوقت $ 44.64$ 44.64 $ 44.64 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) -7.56% تغير السعر (7 أيام) +15.66%

معلومات سوق Stake DAO FXN (SDFXN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: