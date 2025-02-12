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سعر Stake DAO CRV (SDCRV) المباشر لليوم هو USD 0.391445 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SDCRV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stake DAO CRV الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.42K - تغيير سعر Stake DAO CRV خلال اليوم هو -0.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Stake DAO CRV (SDCRV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stake DAO CRV مقابل USD هو $ -0.0017638096371202 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stake DAO CRV مقابل USD هو $ -0.1151754495 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stake DAO CRV مقابل USD هو $ -0.1845178174 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stake DAO CRV مقابل USD هو $ +0.09219744877486353 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0017638096371202 -0.44% 30 يوم $ -0.1151754495 -29.42% 60 يوم $ -0.1845178174 -47.13% 90 يوم $ +0.09219744877486353 +30.81%

تحليل سعر Stake DAO CRV (SDCRV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stake DAO CRV: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.384669$ 0.384669 $ 0.384669 24 ساعة مرتفع $ 0.439879$ 0.439879 $ 0.439879 عالية طوال الوقت $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 تغير السعر (1 ساعة) +1.56% تغير السعر (1يوم) -0.44% تغير السعر (7 أيام) +7.30%

معلومات سوق Stake DAO CRV (SDCRV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: