شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر Stairway to gold المباشر اليوم هو 0.00330517 USD. القيمة السوقية لـ GOLD هي 3,304,387 USD. تابع تحديثات أسعار GOLD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Stairway to gold المباشر اليوم هو 0.00330517 USD. القيمة السوقية لـ GOLD هي 3,304,387 USD. تابع تحديثات أسعار GOLD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن GOLD

معلومات سعر GOLD

ما هو GOLD

الموقع الرسمي لـ GOLD

اقتصاد توكن GOLD

توقعات سعر GOLD

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Stairway to gold

سعر Stairway to gold (GOLD)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 GOLD إلى USD:

$0.00329024
$0.00329024$0.00329024
+0.01%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Stairway to gold (GOLD) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:13:23 (UTC+8)

سعر Stairway to gold اليوم

السعر المباشر لمشروع Stairway to gold (GOLD) اليوم هو $ 0.00330517، مع تغير بنسبة 4.19% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GOLD الحالي إلى USD هو $ 0.00330517 لكل GOLD.

يحتل Stairway to gold حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,304,387، مع عرض متداول قدره 997.83M GOLD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GOLD بين $ 0.00315022 (أدنى) و$ 0.00334162 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0033541، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GOLD بمقدار +0.24% خلال الساعة الماضية و+37.64% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 13.03K.

معلومات سوق Stairway to gold (GOLD)

$ 3.30M
$ 3.30M$ 3.30M

$ 13.03K
$ 13.03K$ 13.03K

$ 3.31M
$ 3.31M$ 3.31M

997.83M
997.83M 997.83M

999,993,506.541858
999,993,506.541858 999,993,506.541858

القيمة السوقية الحالية لـ Stairway to gold هي $ 3.30M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 13.03K. العرض المتداول لـ GOLD يبلغ 997.83M، مع إجمالي عرض 999993506.541858. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.31M.

سجل سعر Stairway to gold بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00315022
$ 0.00315022$ 0.00315022
24 ساعة منخفض
$ 0.00334162
$ 0.00334162$ 0.00334162
24 ساعة مرتفع

$ 0.00315022
$ 0.00315022$ 0.00315022

$ 0.00334162
$ 0.00334162$ 0.00334162

$ 0.0033541
$ 0.0033541$ 0.0033541

$ 0
$ 0$ 0

+0.24%

+4.19%

+37.64%

+37.64%

سجل سعر Stairway to gold (GOLD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stairway to gold مقابل USD هو $ +0.00013305 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stairway to gold مقابل USD هو $ +0.0071080857 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stairway to gold مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stairway to gold مقابل USD هو $ -0.0000000009034556498 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00013305+4.19%
30 يوم$ +0.0071080857+215.06%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ -0.0000000009034556498-0.00%

توقعات أسعار Stairway to gold

Stairway to gold (GOLD) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف GOLD في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرStairway to gold (GOLD) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Stairway to gold نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Stairway to gold الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار GOLD للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Stairway to gold.

MEXC هي منصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها المنصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Stairway to gold (GOLD)

الموقع الرسمي

الفئة :

Commodities MemeMemePump.fun Ecosystem

نبذة عن Stairway to gold

ما هو سعر التداول المباشر لـ Stairway to gold اليوم؟

يبلغ سعر تداول Stairway to gold الحالي $0.00330517، وهو محدث في الوقت الفعلي. يعكس هذا السعر بيانات مجمعة من أسواق متعددة، مما يضمن تمثيلًا دقيقًا للعرض والطلب العالمي.

ما حجم نشاط التداول لـ GOLD؟

سجلت GOLD حجم تداول خلال 24 ساعة بلغ $--. تعد هذه المقياس مهمًا لتقييم ظروف السيولة — فكلما ارتفع الحجم، عادةً ما يعني ذلك أسواقًا أكثر نشاطًا وتنفيذًا أكثر سلاسة للأوامر.

ما أداء سعر Stairway to gold اليوم؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، شهدت Stairway to gold تحركًا في السعر بنسبة 4.19%. يشير الاتجاه الإيجابي إلى اهتمام شراء أقوى، بينما قد يعكس الاتجاه السلبي ضغط بيع على المدى القصير أو تراجعات أوسع في السوق.

ما نطاق الأسعار الذي تداول به Stairway to gold اليوم؟

خلال اليوم الماضي، تذبذبت Stairway to gold بين $0.00315022 و$0.00334162، مما يمنح المتداولين رؤية حول التقلبات داخل اليوم ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Stairway to gold

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:13:23 (UTC+8)

تحديثات Stairway to gold (GOLD) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Stairway to gold

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

$0.2395
$0.2395$0.2395

+698.33%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.01350
$0.01350$0.01350

-3.57%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.033859
$0.033859$0.033859

-4.27%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06768
$0.06768$0.06768

-1.91%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.2395
$0.2395$0.2395

+698.33%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0004370
$0.0004370$0.0004370

+201.37%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01715
$0.01715$0.01715

+138.19%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.3078
$1.3078$1.3078

+53.67%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002500
$0.0002500$0.0002500

+18.48%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

Hawkish Feds ضد ETF المتصاعد

Hawkish Feds ضد ETF المتصاعدHawkish Feds ضد ETF المتصاعد

تدفقات ETF بقيمة 172M$ قبل NFP: إشارة أم فخ؟