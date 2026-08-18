سعر Stairway to gold اليوم

السعر المباشر لمشروع Stairway to gold (GOLD) اليوم هو $ 0.00330517، مع تغير بنسبة 4.19% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GOLD الحالي إلى USD هو $ 0.00330517 لكل GOLD.

يحتل Stairway to gold حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,304,387، مع عرض متداول قدره 997.83M GOLD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GOLD بين $ 0.00315022 (أدنى) و$ 0.00334162 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0033541، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GOLD بمقدار +0.24% خلال الساعة الماضية و+37.64% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 13.03K.

معلومات سوق Stairway to gold (GOLD)

القيمة السوقية $ 3.30M$ 3.30M $ 3.30M الحجم (24 ساعة) $ 13.03K$ 13.03K $ 13.03K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.31M$ 3.31M $ 3.31M إمداد دورة التداول 997.83M 997.83M 997.83M إجمالي العرض 999,993,506.541858 999,993,506.541858 999,993,506.541858

القيمة السوقية الحالية لـ Stairway to gold هي $ 3.30M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 13.03K. العرض المتداول لـ GOLD يبلغ 997.83M، مع إجمالي عرض 999993506.541858. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.31M.