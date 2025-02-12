سعر Staika (STIK)
سعر Staika (STIK) المباشر لليوم هو USD 4.52. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STIK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Staika الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.74M
- تغيير سعر Staika خلال اليوم هو +6.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Staika مقابل USD هو $ +0.285145 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Staika مقابل USD هو $ +9.6442372160 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Staika مقابل USD هو $ +9.8465460880 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Staika مقابل USD هو $ +2.7829304958326073 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.285145
|+6.74%
|30 يوم
|$ +9.6442372160
|+213.37%
|60 يوم
|$ +9.8465460880
|+217.84%
|90 يوم
|$ +2.7829304958326073
|+160.21%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Staika: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.72%
+6.74%
-1.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Staika token is the governance token of the Staika project and the ticker is marked as STIK. STIK can be obtained by purchasing from a designated exchange or by swapping from a DEX(decentralized exchange) or Staika Wallet. The use cases of the Staika are as follows: - Means to receive benefits and rewards within the Staika platform - Payment methods avaiable within the various services provided by the Staika platform - Exchange (swap) means for other altcoins - Payment and exchange methods(swap) for Staika-based Altcoin
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