سعر Staicy Sport (SPORT)
سعر Staicy Sport (SPORT) المباشر لليوم هو USD 0.03381747. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.79M. يتم تحديث سعر SPORT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Staicy Sport الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Staicy Sport خلال اليوم هو +1.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 52.64M
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خلال اليوم، كان سعر Staicy Sport مقابل USD هو $ +0.00057799 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Staicy Sport مقابل USD هو $ -0.0035069088 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Staicy Sport مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Staicy Sport مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00057799
|+1.74%
|30 يوم
|$ -0.0035069088
|-10.37%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Staicy Sport: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.61%
+1.74%
-9.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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