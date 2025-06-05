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سعر Staicy Sport (SPORT) المباشر لليوم هو USD 0.03381747 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.79M . يتم تحديث سعر SPORT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Staicy Sport الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Staicy Sport خلال اليوم هو +1.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 52.64M

أداء سعر Staicy Sport (SPORT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Staicy Sport مقابل USD هو $ +0.00057799 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Staicy Sport مقابل USD هو $ -0.0035069088 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Staicy Sport مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Staicy Sport مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00057799 +1.74% 30 يوم $ -0.0035069088 -10.37% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Staicy Sport (SPORT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Staicy Sport: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03060809$ 0.03060809 $ 0.03060809 24 ساعة مرتفع $ 0.03482626$ 0.03482626 $ 0.03482626 عالية طوال الوقت $ 0.052364$ 0.052364 $ 0.052364 تغير السعر (1 ساعة) -0.61% تغير السعر (1يوم) +1.74% تغير السعر (7 أيام) -9.65%

معلومات سوق Staicy Sport (SPORT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: