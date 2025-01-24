سعر StaFi Staked SWTH (RSWTH)
سعر StaFi Staked SWTH (RSWTH) المباشر لليوم هو USD 0.00219854. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RSWTH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق StaFi Staked SWTH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.01K
- تغيير سعر StaFi Staked SWTH خلال اليوم هو +0.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر RSWTH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر RSWTH.
خلال اليوم، كان سعر StaFi Staked SWTH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر StaFi Staked SWTH مقابل USD هو $ +0.0002923119 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر StaFi Staked SWTH مقابل USD هو $ -0.0001267805 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر StaFi Staked SWTH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.89%
|30 يوم
|$ +0.0002923119
|+13.30%
|60 يوم
|$ -0.0001267805
|-5.76%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر StaFi Staked SWTH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.89%
+2.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
rSWTH represents the liquid staked derivate (LSD) of SWTH on StaFi Protocol. Users can liquid stake their SWTH to receive rSWTH in return. rSWTH can be then used in various DeFi activities to increase the yield for users. rSWTH is integrated on the StaFi rToken App at https://app.stafi.io . rSWTH is a StaFiHub Chain token and can be bridged to any IBC network on Cosmos. Utility of rSWTH: - DeFi Activities: rSWTH can be utilized in various decentralized finance (DeFi) activities. - DEXs: Holders of rSWTH can trade it on decentralized exchanges (DEXs), allowing for liquidity and exchange against other tokens. Lending/Borrowing Platforms: rSWTH can be used as collateral or for lending and borrowing on platforms that support it, enabling users to leverage their staked assets without having to unstake them.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 RSWTH إلى AUD
A$0.0034736932
|1 RSWTH إلى GBP
￡0.001758832
|1 RSWTH إلى EUR
€0.002088613
|1 RSWTH إلى USD
$0.00219854
|1 RSWTH إلى MYR
RM0.0096076198
|1 RSWTH إلى TRY
₺0.0784439072
|1 RSWTH إلى JPY
¥0.343192094
|1 RSWTH إلى RUB
₽0.2156547886
|1 RSWTH إلى INR
₹0.1895801042
|1 RSWTH إلى IDR
Rp35.4603176162
|1 RSWTH إلى PHP
₱0.1282188528
|1 RSWTH إلى EGP
￡E.0.1105425912
|1 RSWTH إلى BRL
R$0.0131252838
|1 RSWTH إلى CAD
C$0.0031439122
|1 RSWTH إلى BDT
৳0.267782172
|1 RSWTH إلى NGN
₦3.419169408
|1 RSWTH إلى UAH
₴0.0922067676
|1 RSWTH إلى VES
Bs0.12311824
|1 RSWTH إلى PKR
Rs0.6120515506
|1 RSWTH إلى KZT
₸1.1432847708
|1 RSWTH إلى THB
฿0.0739369002
|1 RSWTH إلى TWD
NT$0.0718702726
|1 RSWTH إلى CHF
Fr0.001978686
|1 RSWTH إلى HKD
HK$0.0171046412
|1 RSWTH إلى MAD
.د.م0.0219414292