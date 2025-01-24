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سعر StaFi Staked SWTH (RSWTH) المباشر لليوم هو USD 0.00219854 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RSWTH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق StaFi Staked SWTH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.01K - تغيير سعر StaFi Staked SWTH خلال اليوم هو +0.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر StaFi Staked SWTH (RSWTH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر StaFi Staked SWTH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر StaFi Staked SWTH مقابل USD هو $ +0.0002923119 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر StaFi Staked SWTH مقابل USD هو $ -0.0001267805 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر StaFi Staked SWTH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.89% 30 يوم $ +0.0002923119 +13.30% 60 يوم $ -0.0001267805 -5.76% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر StaFi Staked SWTH (RSWTH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر StaFi Staked SWTH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00216066$ 0.00216066 $ 0.00216066 24 ساعة مرتفع $ 0.00220116$ 0.00220116 $ 0.00220116 عالية طوال الوقت $ 0.01085583$ 0.01085583 $ 0.01085583 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.89% تغير السعر (7 أيام) +2.58%

معلومات سوق StaFi Staked SWTH (RSWTH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: