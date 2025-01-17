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سعر StaFi Staked ETH (RETH) المباشر لليوم هو USD 4,005.02 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق StaFi Staked ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 151.71 - تغيير سعر StaFi Staked ETH خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر StaFi Staked ETH (RETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر StaFi Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر StaFi Staked ETH مقابل USD هو $ -285.7553734860 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر StaFi Staked ETH مقابل USD هو $ +691.0641984900 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر StaFi Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -285.7553734860 -7.13% 60 يوم $ +691.0641984900 +17.25% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر StaFi Staked ETH (RETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر StaFi Staked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 4,824.93$ 4,824.93 $ 4,824.93 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق StaFi Staked ETH (RETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: