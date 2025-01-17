سعر StaFi Staked ETH (RETH)
سعر StaFi Staked ETH (RETH) المباشر لليوم هو USD 4,005.02. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق StaFi Staked ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 151.71
- تغيير سعر StaFi Staked ETH خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر StaFi Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر StaFi Staked ETH مقابل USD هو $ -285.7553734860 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر StaFi Staked ETH مقابل USD هو $ +691.0641984900 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر StaFi Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -285.7553734860
|-7.13%
|60 يوم
|$ +691.0641984900
|+17.25%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر StaFi Staked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
rToken is short for reward-Token. When users stake PoS tokens through StaFi, they will receive an equal amount of rToken in return. For example, rETH represents staked ETH, while rXTZ represents staked XTZ. rToken allows users to receive staking rewards and access liquidity any time by trading rTokens directly. Users also have the right to redeem the corresponding amount of staked tokens at any time.
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