توكنوميكس Stadium Coin (STADIUM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Stadium Coin (STADIUM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Stadium Coin (STADIUM) Welcome to the only stadium where the crowd never stops cheering and the charts never stop pumping. Stadium Coin isn’t just another meme token — it’s a full-blown sports arena of chaos, hype, and degeneracy. Whether you're here to watch Pepe score hat tricks or Doge do a backflip in a jersey, one thing’s for sure: This is where memes become champions. No sidelines. No benchwarmers. Only full-send. الموقع الرسمي: https://stadiumcoin.fun/ اشتر STADIUM الآن!

توكنوميكس Stadium Coin (STADIUM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Stadium Coin (STADIUM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 7.84K $ 7.84K $ 7.84K إجمالي العرض: $ 999.26M $ 999.26M $ 999.26M العرض المتداول: $ 999.26M $ 999.26M $ 999.26M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.84K $ 7.84K $ 7.84K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0003534 $ 0.0003534 $ 0.0003534 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000566 $ 0.00000566 $ 0.00000566 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Stadium Coin (STADIUM)

توكنوميكس Stadium Coin (STADIUM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Stadium Coin (STADIUM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STADIUM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STADIUM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STADIUM، استكشف السعر المباشر لتوكن STADIUM!

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