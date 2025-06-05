سعر Stadium Coin (STADIUM)
سعر Stadium Coin (STADIUM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.81K. يتم تحديث سعر STADIUM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stadium Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Stadium Coin خلال اليوم هو -2.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.49M
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خلال اليوم، كان سعر Stadium Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stadium Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stadium Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stadium Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.53%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stadium Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
-2.53%
-16.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to the only stadium where the crowd never stops cheering and the charts never stop pumping. Stadium Coin isn’t just another meme token — it’s a full-blown sports arena of chaos, hype, and degeneracy. Whether you're here to watch Pepe score hat tricks or Doge do a backflip in a jersey, one thing’s for sure: This is where memes become champions. No sidelines. No benchwarmers. Only full-send.
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