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سعر Stacking DAO Stacked Stacks (STSTX) المباشر لليوم هو USD 0.990532 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STSTX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stacking DAO Stacked Stacks الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 649.37 - تغيير سعر Stacking DAO Stacked Stacks خلال اليوم هو -2.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Stacking DAO Stacked Stacks (STSTX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stacking DAO Stacked Stacks مقابل USD هو $ -0.0262049287524186 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stacking DAO Stacked Stacks مقابل USD هو $ -0.3889324888 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stacking DAO Stacked Stacks مقابل USD هو $ -0.4283143572 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stacking DAO Stacked Stacks مقابل USD هو $ -1.028611856487896 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0262049287524186 -2.57% 30 يوم $ -0.3889324888 -39.26% 60 يوم $ -0.4283143572 -43.24% 90 يوم $ -1.028611856487896 -50.94%

تحليل سعر Stacking DAO Stacked Stacks (STSTX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stacking DAO Stacked Stacks: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.985356$ 0.985356 $ 0.985356 24 ساعة مرتفع $ 1.067$ 1.067 $ 1.067 عالية طوال الوقت $ 3.14$ 3.14 $ 3.14 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) -2.57% تغير السعر (7 أيام) -8.24%

معلومات سوق Stacking DAO Stacked Stacks (STSTX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: