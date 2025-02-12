سعر Stacking DAO Stacked Stacks (STSTX)
سعر Stacking DAO Stacked Stacks (STSTX) المباشر لليوم هو USD 0.990532. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STSTX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stacking DAO Stacked Stacks الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 649.37
- تغيير سعر Stacking DAO Stacked Stacks خلال اليوم هو -2.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Stacking DAO Stacked Stacks مقابل USD هو $ -0.0262049287524186 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stacking DAO Stacked Stacks مقابل USD هو $ -0.3889324888 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stacking DAO Stacked Stacks مقابل USD هو $ -0.4283143572 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stacking DAO Stacked Stacks مقابل USD هو $ -1.028611856487896 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0262049287524186
|-2.57%
|30 يوم
|$ -0.3889324888
|-39.26%
|60 يوم
|$ -0.4283143572
|-43.24%
|90 يوم
|$ -1.028611856487896
|-50.94%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stacking DAO Stacked Stacks: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
-2.57%
-8.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Stacking DAO is a Liquid Stacking protocol that gives users an auto-compounding tokenized representation of stacked STX (stSTX). Stacking on the Stacks network can be complex, given that solo Stacking requires running a node and locking a minimum of ~90,000 STX. Moreover, Stacked tokens are locked for 2 weeks cycles even if performed via a community pool. Stacking DAO eliminates these issues through liquid stacking, and stSTX is already integrated with most DeFi apps in the Stacks ecosystem, unlocking more liquidity for the whole ecosystem.
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A$1.56504056
|1 STSTX إلى GBP
￡0.7924256
|1 STSTX إلى EUR
€0.95091072
|1 STSTX إلى USD
$0.990532
|1 STSTX إلى MYR
RM4.41777272
|1 STSTX إلى TRY
₺35.69877328
|1 STSTX إلى JPY
¥151.01650872
|1 STSTX إلى RUB
₽95.57643268
|1 STSTX إلى INR
₹85.95836696
|1 STSTX إلى IDR
Rp16,238.22691008
|1 STSTX إلى PHP
₱57.61924644
|1 STSTX إلى EGP
￡E.49.96243408
|1 STSTX إلى BRL
R$5.70546432
|1 STSTX إلى CAD
C$1.40655544
|1 STSTX إلى BDT
৳120.31001672
|1 STSTX إلى NGN
₦1,489.512495
|1 STSTX إلى UAH
₴41.29527908
|1 STSTX إلى VES
Bs59.43192
|1 STSTX إلى PKR
Rs276.36833332
|1 STSTX إلى KZT
₸501.27852924
|1 STSTX إلى THB
฿33.7276146
|1 STSTX إلى TWD
NT$32.50926024
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