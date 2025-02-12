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سعر STACKER AI ($STACK) المباشر لليوم هو USD 0.00221914 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر $STACK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق STACKER AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.49K - تغيير سعر STACKER AI خلال اليوم هو -3.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر STACKER AI ($STACK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر STACKER AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر STACKER AI مقابل USD هو $ -0.0004353604 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر STACKER AI مقابل USD هو $ +0.0001745260 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر STACKER AI مقابل USD هو $ -0.001759763280146824 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.46% 30 يوم $ -0.0004353604 -19.61% 60 يوم $ +0.0001745260 +7.86% 90 يوم $ -0.001759763280146824 -44.22%

تحليل سعر STACKER AI ($STACK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر STACKER AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0022144$ 0.0022144 $ 0.0022144 24 ساعة مرتفع $ 0.00230366$ 0.00230366 $ 0.00230366 عالية طوال الوقت $ 0.03848155$ 0.03848155 $ 0.03848155 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) -3.46% تغير السعر (7 أيام) -9.55%

معلومات سوق STACKER AI ($STACK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: