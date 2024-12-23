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سعر Stack (MORE) المباشر لليوم هو USD 0.16587 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.28M . يتم تحديث سعر MORE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stack الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 165.87 - تغيير سعر Stack خلال اليوم هو -0.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.74M

أداء سعر Stack (MORE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stack مقابل USD هو $ -0.0008738440850177 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stack مقابل USD هو $ -0.0285125719 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stack مقابل USD هو $ -0.1381554949 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stack مقابل USD هو $ -0.8360788715309082 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0008738440850177 -0.52% 30 يوم $ -0.0285125719 -17.18% 60 يوم $ -0.1381554949 -83.29% 90 يوم $ -0.8360788715309082 -83.44%

تحليل سعر Stack (MORE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stack: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.165614$ 0.165614 $ 0.165614 24 ساعة مرتفع $ 0.167379$ 0.167379 $ 0.167379 عالية طوال الوقت $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.52% تغير السعر (7 أيام) -14.97%

معلومات سوق Stack (MORE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: