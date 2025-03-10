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سعر Stables Labs USDX (USDX) المباشر لليوم هو USD 1.0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 625.45M . يتم تحديث سعر USDX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stables Labs USDX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 515.89K - تغيير سعر Stables Labs USDX خلال اليوم هو +0.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 625.36M

أداء سعر Stables Labs USDX (USDX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stables Labs USDX مقابل USD هو $ +0.00069128 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stables Labs USDX مقابل USD هو $ +0.0014383000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stables Labs USDX مقابل USD هو $ -0.0006167000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stables Labs USDX مقابل USD هو $ -0.0013863759335484 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00069128 +0.07% 30 يوم $ +0.0014383000 +0.14% 60 يوم $ -0.0006167000 -0.06% 90 يوم $ -0.0013863759335484 -0.13%

تحليل سعر Stables Labs USDX (USDX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stables Labs USDX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.99635$ 0.99635 $ 0.99635 24 ساعة مرتفع $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 عالية طوال الوقت $ 1.057$ 1.057 $ 1.057 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +0.07% تغير السعر (7 أيام) +0.15%

معلومات سوق Stables Labs USDX (USDX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: