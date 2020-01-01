توكنوميكس Stables Labs Staked USDX (SUSDX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Stables Labs Staked USDX (SUSDX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Stables Labs Staked USDX (SUSDX) USDX (Website: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) is a synthetic USD stablecoin designed to provide stability without relying on traditional banking infrastructure. Backed by delta-neutral positions across multiple exchanges, USDX seamlessly bridges the gap between DeFi, CeFi, and TradFi. It enables DeFi users to access traditional delta-neutral strategies executed in CeFi platforms. As a crypto-native stablecoin, USDX offers a scalable, censorship-resistant, and highly stable solution for users looking to navigate the world of decentralized finance with confidence. الموقع الرسمي: http://stableslabs.com الوثيقة البيضاء: https://docs.usdx.money/ اشتر SUSDX الآن!

توكنوميكس Stables Labs Staked USDX (SUSDX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Stables Labs Staked USDX (SUSDX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 726.97K $ 726.97K $ 726.97K إجمالي العرض: $ 663.76K $ 663.76K $ 663.76K العرض المتداول: $ 663.76K $ 663.76K $ 663.76K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 726.97K $ 726.97K $ 726.97K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.980819 $ 0.980819 $ 0.980819 السعر الحالي: $ 1.095 $ 1.095 $ 1.095 معرفة المزيد عن سعر Stables Labs Staked USDX (SUSDX)

توكنوميكس Stables Labs Staked USDX (SUSDX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Stables Labs Staked USDX (SUSDX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SUSDX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SUSDX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SUSDX، استكشف السعر المباشر لتوكن SUSDX!

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