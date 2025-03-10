سعر Stables Labs Staked USDX (SUSDX)
سعر Stables Labs Staked USDX (SUSDX) المباشر لليوم هو USD 1.062. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 704.82K. يتم تحديث سعر SUSDX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stables Labs Staked USDX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 115.19K
- تغيير سعر Stables Labs Staked USDX خلال اليوم هو -0.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 663.76K
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خلال اليوم، كان سعر Stables Labs Staked USDX مقابل USD هو $ -0.002771250625037 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stables Labs Staked USDX مقابل USD هو $ +0.0031375728 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stables Labs Staked USDX مقابل USD هو $ +0.0111827538 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stables Labs Staked USDX مقابل USD هو $ +0.0297273854705595 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.002771250625037
|-0.26%
|30 يوم
|$ +0.0031375728
|+0.30%
|60 يوم
|$ +0.0111827538
|+1.05%
|90 يوم
|$ +0.0297273854705595
|+2.88%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stables Labs Staked USDX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.11%
-0.26%
-0.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
USDX (Website: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) is a synthetic USD stablecoin designed to provide stability without relying on traditional banking infrastructure. Backed by delta-neutral positions across multiple exchanges, USDX seamlessly bridges the gap between DeFi, CeFi, and TradFi. It enables DeFi users to access traditional delta-neutral strategies executed in CeFi platforms. As a crypto-native stablecoin, USDX offers a scalable, censorship-resistant, and highly stable solution for users looking to navigate the world of decentralized finance with confidence.
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A$1.67796
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€0.97704
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$1.062
|1 SUSDX إلى MYR
RM4.69404
|1 SUSDX إلى TRY
₺38.77362
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¥156.7512
|1 SUSDX إلى RUB
₽94.58172
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₹92.62764
|1 SUSDX إلى IDR
Rp17,409.83328
|1 SUSDX إلى PHP
₱60.96942
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R$6.1596
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₦1,606.6467
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₴43.7544
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|1 SUSDX إلى PKR
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₸521.09154
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