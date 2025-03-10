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سعر Stables Labs Staked USDX (SUSDX) المباشر لليوم هو USD 1.062 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 704.82K . يتم تحديث سعر SUSDX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stables Labs Staked USDX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 115.19K - تغيير سعر Stables Labs Staked USDX خلال اليوم هو -0.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 663.76K

أداء سعر Stables Labs Staked USDX (SUSDX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stables Labs Staked USDX مقابل USD هو $ -0.002771250625037 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stables Labs Staked USDX مقابل USD هو $ +0.0031375728 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stables Labs Staked USDX مقابل USD هو $ +0.0111827538 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stables Labs Staked USDX مقابل USD هو $ +0.0297273854705595 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.002771250625037 -0.26% 30 يوم $ +0.0031375728 +0.30% 60 يوم $ +0.0111827538 +1.05% 90 يوم $ +0.0297273854705595 +2.88%

تحليل سعر Stables Labs Staked USDX (SUSDX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stables Labs Staked USDX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.044$ 1.044 $ 1.044 24 ساعة مرتفع $ 1.071$ 1.071 $ 1.071 عالية طوال الوقت $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 تغير السعر (1 ساعة) -0.11% تغير السعر (1يوم) -0.26% تغير السعر (7 أيام) -0.55%

معلومات سوق Stables Labs Staked USDX (SUSDX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: