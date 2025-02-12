سعر Stabledoc (SDT)
سعر Stabledoc (SDT) المباشر لليوم هو USD 0.00168315. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SDT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stabledoc الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.84K
- تغيير سعر Stabledoc خلال اليوم هو +2.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Stabledoc مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stabledoc مقابل USD هو $ -0.0004882006 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stabledoc مقابل USD هو $ -0.0006072766 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stabledoc مقابل USD هو $ -0.0006791820782501993 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.49%
|30 يوم
|$ -0.0004882006
|-29.00%
|60 يوم
|$ -0.0006072766
|-36.07%
|90 يوم
|$ -0.0006791820782501993
|-28.75%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stabledoc: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.43%
+2.49%
+5.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
StableDoc combines Blockchain-based and AI-driven telemedicine, in-home health and standard hospital services to deliver evidence-based “Doctor Anywhere” healthcare services to our patients all around the world. A key part of the integrated offering is our innovative and revolutionary use of NFT (Non-Fungible Token) to capture person-controlled and -directed medical Master Patient Index (MPI) for patient digital identities, with smart contracts that create self-sovereign permissioned access to patient data for medical research organizations, generating income for our patients. We partner with hospitals, laboratories, Health management organizations, National Health Insurance scheme from around the world.
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