سعر Stablecorp QCAD اليوم

السعر المباشر لمشروع Stablecorp QCAD (QCAD) اليوم هو $ 0.720957، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل QCAD الحالي إلى USD هو $ 0.720957 لكل QCAD.

يحتل Stablecorp QCAD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,191,808، مع عرض متداول قدره 1.65M QCAD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول QCAD بين $ 0.720466 (أدنى) و$ 0.722443 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.736982، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.702709.

على المدى القصير، تحرك QCAD بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+0.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 65.27.

معلومات سوق Stablecorp QCAD (QCAD)

القيمة السوقية $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M الحجم (24 ساعة) $ 65.27$ 65.27 $ 65.27 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M إمداد دورة التداول 1.65M 1.65M 1.65M إجمالي العرض 1,653,040.54 1,653,040.54 1,653,040.54

القيمة السوقية الحالية لـ Stablecorp QCAD هي $ 1.19M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 65.27. العرض المتداول لـ QCAD يبلغ 1.65M، مع إجمالي عرض 1653040.54. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.19M.