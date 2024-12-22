سعر Stable (STABLE)
سعر Stable (STABLE) المباشر لليوم هو USD 5.03. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.02M. يتم تحديث سعر STABLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stable الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 287.93
- تغيير سعر Stable خلال اليوم هو -2.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00K
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خلال اليوم، كان سعر Stable مقابل USD هو $ -0.107485663326247 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stable مقابل USD هو $ -0.4286460370 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stable مقابل USD هو $ +0.8699234100 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stable مقابل USD هو $ +0.796198081720381 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.107485663326247
|-2.09%
|30 يوم
|$ -0.4286460370
|-8.52%
|60 يوم
|$ +0.8699234100
|+17.29%
|90 يوم
|$ +0.796198081720381
|+18.81%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stable: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.29%
-2.09%
-15.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
STABLE is the USDFI protocol’s native and value accruing governance token with a unique protocol-based, perpetual buyback mechanism and novel dual-ve tokenomics.
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|1 STABLE إلى AUD
A$7.9977
|1 STABLE إلى GBP
￡3.9737
|1 STABLE إلى EUR
€4.7785
|1 STABLE إلى USD
$5.03
|1 STABLE إلى MYR
RM22.635
|1 STABLE إلى TRY
₺176.4021
|1 STABLE إلى JPY
¥786.8932
|1 STABLE إلى RUB
₽517.0337
|1 STABLE إلى INR
₹427.2482
|1 STABLE إلى IDR
Rp81,129.0209
|1 STABLE إلى PHP
₱295.9149
|1 STABLE إلى EGP
￡E.255.9264
|1 STABLE إلى BRL
R$30.5824
|1 STABLE إلى CAD
C$7.1929
|1 STABLE إلى BDT
৳598.6203
|1 STABLE إلى NGN
₦7,774.3177
|1 STABLE إلى UAH
₴210.1031
|1 STABLE إلى VES
Bs256.53
|1 STABLE إلى PKR
Rs1,394.4669
|1 STABLE إلى KZT
₸2,630.7403
|1 STABLE إلى THB
฿172.026
|1 STABLE إلى TWD
NT$164.1289
|1 STABLE إلى CHF
Fr4.4767
|1 STABLE إلى HKD
HK$39.0831
|1 STABLE إلى MAD
.د.م50.4006