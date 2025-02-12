سعر Stabilize (STBZ)
سعر Stabilize (STBZ) المباشر لليوم هو USD 0.154349. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STBZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stabilize الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.15
- تغيير سعر Stabilize خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Stabilize مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stabilize مقابل USD هو $ -0.0497688472 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stabilize مقابل USD هو $ -0.0721057405 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stabilize مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0497688472
|-32.24%
|60 يوم
|$ -0.0721057405
|-46.71%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stabilize: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-6.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Reward token for the Stabilize Protocol, a system that pushes stablecoins towards their pegs.
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