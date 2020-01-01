توكنوميكس Stability (STBL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Stability (STBL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Stability (STBL) Stability: AI-Driven Asset Management Protocol Stability revolutionises DeFi by complex profitable yield strategies and utilising AI-driven tools to optimise returns for users across Sonic. Through its unique architecture, Stability rapidly deploys automated asset management solutions, offering seamless portfolio optimisation for everyone. Empowered by smart contracts, Stability employs a set of investment strategies that automatically amplify user rewards across diverse liquidity pools, automated market making projects, and other lucrative yield farming avenues within the DeFi ecosystem. الموقع الرسمي: https://stability.farm/ الوثيقة البيضاء: https://stabilitydao.gitbook.io/stability/stability-dao/gems اشتر STBL الآن!

توكنوميكس Stability (STBL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Stability (STBL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 929.61K $ 929.61K $ 929.61K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 10.03M $ 10.03M $ 10.03M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 9.27M $ 9.27M $ 9.27M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.121797 $ 0.121797 $ 0.121797 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.055804 $ 0.055804 $ 0.055804 السعر الحالي: $ 0.092718 $ 0.092718 $ 0.092718 معرفة المزيد عن سعر Stability (STBL)

توكنوميكس Stability (STBL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Stability (STBL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STBL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STBL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STBL، استكشف السعر المباشر لتوكن STBL!

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