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سعر Stability (STBL) المباشر لليوم هو USD 0.061655 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 618.27K . يتم تحديث سعر STBL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stability الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Stability خلال اليوم هو -1.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.03M

أداء سعر Stability (STBL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stability مقابل USD هو $ -0.00117853501594828 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stability مقابل USD هو $ -0.0210635737 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stability مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stability مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00117853501594828 -1.87% 30 يوم $ -0.0210635737 -34.16% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Stability (STBL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stability: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.061486$ 0.061486 $ 0.061486 24 ساعة مرتفع $ 0.062872$ 0.062872 $ 0.062872 عالية طوال الوقت $ 0.121797$ 0.121797 $ 0.121797 تغير السعر (1 ساعة) +0.16% تغير السعر (1يوم) -1.87% تغير السعر (7 أيام) +1.77%

معلومات سوق Stability (STBL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: