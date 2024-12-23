سعر Stabby Duck ($STABBY)
سعر Stabby Duck ($STABBY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 486.89K. يتم تحديث سعر $STABBY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stabby Duck الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.97K
- تغيير سعر Stabby Duck خلال اليوم هو -5.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Stabby Duck مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stabby Duck مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stabby Duck مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stabby Duck مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.59%
|30 يوم
|$ 0
|-57.45%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stabby Duck: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.43%
-5.59%
-24.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Stabby Duck is a vibrant meme token built on the Solana blockchain, aiming to create a fun and engaging community within the cryptocurrency space. With its quirky branding and playful ethos, Stabby Duck invites users to join a lively ecosystem where humor meets innovation. The project focuses on fostering community involvement and exploring unique applications in decentralized finance (DeFi). As it strives to become one of the leading meme tokens, Stabby Duck emphasizes creativity and connection among its supporters.
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