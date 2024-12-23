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سعر Stabby Duck ($STABBY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 486.89K . يتم تحديث سعر $STABBY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stabby Duck الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.97K - تغيير سعر Stabby Duck خلال اليوم هو -5.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Stabby Duck ($STABBY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stabby Duck مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stabby Duck مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stabby Duck مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stabby Duck مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.59% 30 يوم $ 0 -57.45% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Stabby Duck ($STABBY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stabby Duck: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00197888$ 0.00197888 $ 0.00197888 تغير السعر (1 ساعة) -1.43% تغير السعر (1يوم) -5.59% تغير السعر (7 أيام) -24.16%

معلومات سوق Stabby Duck ($STABBY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: