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سعر STAB Protocol (STAB) المباشر لليوم هو USD 0.988208 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 81.86K . يتم تحديث سعر STAB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق STAB Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 804.10 - تغيير سعر STAB Protocol خلال اليوم هو +0.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 83.19K

أداء سعر STAB Protocol (STAB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر STAB Protocol مقابل USD هو $ +0.00378697 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر STAB Protocol مقابل USD هو $ +0.0351157736 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر STAB Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر STAB Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00378697 +0.38% 30 يوم $ +0.0351157736 +3.55% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر STAB Protocol (STAB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر STAB Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.982688$ 0.982688 $ 0.982688 24 ساعة مرتفع $ 0.987473$ 0.987473 $ 0.987473 عالية طوال الوقت $ 1.043$ 1.043 $ 1.043 تغير السعر (1 ساعة) +0.43% تغير السعر (1يوم) +0.38% تغير السعر (7 أيام) +0.31%

معلومات سوق STAB Protocol (STAB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: