سعر STAB Protocol (STAB)
سعر STAB Protocol (STAB) المباشر لليوم هو USD 0.988208. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 81.86K. يتم تحديث سعر STAB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق STAB Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 804.10
- تغيير سعر STAB Protocol خلال اليوم هو +0.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 83.19K
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خلال اليوم، كان سعر STAB Protocol مقابل USD هو $ +0.00378697 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر STAB Protocol مقابل USD هو $ +0.0351157736 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر STAB Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر STAB Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00378697
|+0.38%
|30 يوم
|$ +0.0351157736
|+3.55%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر STAB Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.43%
+0.38%
+0.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The STAB Protocol allows users to borrow overcollateralized loans of STAB, a stable asset designed to maintain relative stability through a dynamic interest rate mechanism. Unlike traditional stablecoins pegged to $1, STAB's peg is variable, and influenced by an interest rate, which is used to balance supply and demand. This ensures stability even with volatile collaterals like XRD. The STAB Protocol is governed by the ILIS DAO, which enables it to operate in a trustless manner, without a central entity being responsible for matters such as monetary policy and parameter setting.
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