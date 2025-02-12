سعر sRUNE (SRUNE)
سعر sRUNE (SRUNE) المباشر لليوم هو USD 1.34. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SRUNE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق sRUNE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.42
- تغيير سعر sRUNE خلال اليوم هو -3.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر sRUNE مقابل USD هو $ -0.055601699324418 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر sRUNE مقابل USD هو $ -0.8104066740 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر sRUNE مقابل USD هو $ -1.0654051900 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر sRUNE مقابل USD هو $ -4.12594492661136 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.055601699324418
|-3.97%
|30 يوم
|$ -0.8104066740
|-60.47%
|60 يوم
|$ -1.0654051900
|-79.50%
|90 يوم
|$ -4.12594492661136
|-75.48%
اكتشف أحدث تحليلات سعر sRUNE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.36%
-3.97%
+2.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tracks the price of THORChain (RUNE) through price feeds supplied by an oracle.
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