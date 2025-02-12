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سعر sRUNE (SRUNE)

USD

مخطط سعر sRUNE (SRUNE) المباشر

$1.34
$1.34$1.34
-3.90%(1D)

سعر sRUNE (SRUNE) لليوم

سعر sRUNE (SRUNE) المباشر لليوم هو USD 1.34. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SRUNE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق sRUNE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.42
- تغيير سعر sRUNE خلال اليوم هو -3.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر sRUNE (SRUNE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر sRUNE مقابل USD هو $ -0.055601699324418 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر sRUNE مقابل USD هو $ -0.8104066740 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر sRUNE مقابل USD هو $ -1.0654051900 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر sRUNE مقابل USD هو $ -4.12594492661136 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.055601699324418-3.97%
30 يوم$ -0.8104066740-60.47%
60 يوم$ -1.0654051900-79.50%
90 يوم$ -4.12594492661136-75.48%

تحليل سعر sRUNE (SRUNE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر sRUNE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 1.33
$ 1.33$ 1.33

$ 1.46
$ 1.46$ 1.46

$ 21.57
$ 21.57$ 21.57

+0.36%

-3.97%

+2.58%

معلومات سوق sRUNE (SRUNE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 25.42
$ 25.42$ 25.42

0.00
0.00 0.00

ما هو sRUNE ( SRUNE )

Tracks the price of THORChain (RUNE) through price feeds supplied by an oracle.

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المصدر sRUNE (SRUNE)

الموقع الرسمي

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A$2.1172
1 SRUNE إلى GBP
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1.2864
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$1.34
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RM5.9764
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48.2936
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¥204.3232
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116.2986
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Rp21,967.2096
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￡E.67.5896
1 SRUNE إلى BRL
R$7.7184
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C$1.9028
1 SRUNE إلى BDT
162.7564
1 SRUNE إلى NGN
2,015.025
1 SRUNE إلى UAH
55.8646
1 SRUNE إلى VES
Bs80.4
1 SRUNE إلى PKR
Rs373.8734
1 SRUNE إلى KZT
678.1338
1 SRUNE إلى THB
฿45.627
1 SRUNE إلى TWD
NT$43.9788
1 SRUNE إلى CHF
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